El plan de mejora del Principado para Jarrio se evaluará cada seis meses

Así se lo hicieron saber ayer a la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra, durante la reunión en la que les informó sobre el borrador de la propuesta, que se presentará a la ciudadanía a final de mes. El planteamiento les gusta, pero no quieren que se quede en el papel. Por eso, destacan la importancia de celebrar reuniones cada 6 meses para evaluar su cumplimiento.

Las medidas que incluye el plan, y que ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, incluyen mejoras en los contratos para incentivar la permanencia de los profesionales en Jarrio: se les ofrecerá flexibilidad horaria. También actuaciones para el hospital –queda pendiente retomar la obra de reordenación tras su paralización el año pasado por la renuncia de la empres– y los centros de salud adscritos. En concreto, se prevén mejoras en los consultorios de Castropol y Trevías y la construcción del nuevo centro de salud de Tapia.

En cuanto a la asistencia sanitaria está previsto, entre otras medidas, implantar la telecardiología y ampliar la cartera de servicios que se prestan a domicilio. “Es un programa a tres años que va a incidir en los puntos donde hay deficiencias. Lo que la gerente nos dejó claro es el compromiso con el área sanitaria. Mi opinión personal es que puede funcionar, pero el programa tiene que ejecutarse”, expone la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez. Ve fundamental que se haga el seguimiento semestral del plan –habrá dos reuniones al año– y también que se realice un control periódico de las listas de espera.

El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, también ve con buenos ojos la propuesta, pero señala que “debe demostrarse andando”. Y añade: “Confianza tenemos porque la sanidad en Asturias es ‘top’ y creo que hay que darles un voto de confianza para que las propuestas se traduzcan en hechos”.

En general, los regidores están cansados de sufrir las quejas de la ciudadanía por la situación del hospital y piden a la gerencia del Sespa que mejore su comunicación. “Hay que hacer un esfuerzo por trasladar la información a la ciudadanía, que quiere que el plan repercuta en una mejor atención. Ahora somos los ayuntamientos los que recibimos palos de todos los sitios”, explica la alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, para quien es especialmente importante que el programa recoja el nuevo centro de salud de la villa. Sobre la mejora de la comunicación, también incide el regidor veigueño, que opina que hay que hacer un esfuerzo por contar “lo mucho que se hace desde Jarrio”.

La alcaldesa de Villayón, Estefanía González, destaca la propuesta de ofertar flexibilidad horaria y facilitar la conciliación familiar de los facultativos. “Que se contemple esto me parece fenomenal porque es un paso hacia adelante, algo que tienen por ejemplo en el hospital de Cangas y funciona bien”, precisa. También destaca el compromiso de la gerente del Sespa de no reducir la plantilla del centro coañés. “El planteamiento me pareció bien, pero vamos a ver si se pone en marcha”, añade.

González considera que tanto la labor realizada en los últimos meses por la plataforma “Salvemos nuestro hospital”, ligada al PP, como la campaña vecinal “Todos somos Jarrio”, han contribuido a la presentación de este plan: “Me da la impresión que sin esa presión, nadie se acordaría de Jarrio”.

Algo similar explica la alcaldesa de Coaña, Rosana González, quien lamenta que a la plataforma se la calificara de “alarmista” por denunciar hechos que ahora, a su juicio, se reconocen. “Parece que ahora todos partimos de la misma base y eso es un avance, aunque se plantean medidas para fidelizar a los profesionales que llevamos años reclamando. Confío en que no sea un plan que se quede en el papel y creo que se pusieron las pilas”, precisa.