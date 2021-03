“El Hospital de Jarrio es prioritario”, dice Barbón, que anuncia más recursos

El presidente no detalló qué medidas se pondrán en marcha en los próximos meses, algo que delega en la consejería de Salud. Barbón, no obstante, alabó la labor de la plataforma “Todos somos Jarrio”. “Tiene mi simpatía y es elegante que no esté politizada”, dijo, en reconocimiento también a su líder, Mar Villanueva, con quien se reunirá el martes.

Precisamente ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández, anunció en la Junta que para “mitigar la situación” del hospital y “reforzar y estabilizar” la plantilla se priorizará la cobertura de vacantes en Cardiología, Nefrología, Urología, Geriatría, Oftalmología y Medicina Interna en los concursos públicos de empleo y en la movilidad voluntaria de profesionales.

Además, añadió, se “potenciará” alargar la edad de jubilación en todas las especialidades y con el fin de hacer “más atractiva la comarca” se propondrá a la plantilla medidas de flexibilización y conciliación adicionales. Incidió en que el Gobierno “siempre ha estado comprometido” con el centro y anunció que se creará un equipo para pacientes frágiles y se adquirirá más material médico. Todas las medidas se presentarán con detalle el próximo viernes a los alcaldes.

La cita con los alcaldes del Alto Navia, telemática y “para decirles la verdad”

Adrián Barbón atenderá la reclamación de un encuentro por parte de los alcaldes del Alto Navia (Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime), pero se reunirá con ellos de modo telemático. La cita, para analizar el proyecto del denominado corredor del Navia, será “próximamente”, señaló el jefe del Ejecutivo sin mayor concreción. Aseguró que “siempre escucha” a los regidores y sus peticiones, pero no se puede afrontar una obra como la que piden “en un año”. “Tenemos que decirles la verdad y el Principado no puede destinar 120 millones de euros de un presupuesto a una inversión”, dijo. “Los recursos son finitos”, añadió Barbón, que aclaró que las consejerías pueden tener ideas, pero estas “no siempre pasan por el tamiz de la legalidad”. En este sentido, aseguró que la fórmula planteada en 2018 por el exconsejero de Infraestructuras y hoy senador, Fernando Lastra, no tenía el beneplácito de la Consejería de Hacienda, que “fue tajante”. “No es posible (hacer la mejora de la vía de una vez y no por tramos) desde el punto de vista legal porque la inversión computaría como deuda y eso perjudica a la comunidad”, subrayó. Según Barbón, el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, está estudiando las mejores soluciones posibles para atender las demandas de los alcaldes y de la población de los cuatro concejos.