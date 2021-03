El denominado Marco Integral de actuaciones para el Área Sanitaria I, la del Noroccidente, tendrá una vigencia de tres años y plantea un refuerzo especial de la Atención Primaria. En concreto, prevé construir nuevos centros de salud en El Franco y Castropol y ampliar el de Navia, lo que se suma a los dos nuevos equipamientos ya proyectados para Tapia y Boal. El documento también incluye la remodelación del Hospital de Jarrio, ya anunciada, si bien hay un plazo largo para la finalización de las obras: estarían listas en 2025, aunque podrían prorrogarse hasta 2027.

Estas son algunos de los planteamientos que se hicieron públicos ayer durante la reunión telemática que el consejero de Salud, Pablo Fernández, mantuvo con los diecisiete regidores afectados o que figuran en el documento de la planificación sanitaria para el Noroccidente, al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA. Memoria económica y cronograma del resto de las actuaciones en el Área I no se conocerán hasta finales de mes.

La planificación plantea que la apuesta por la Atención Primaria vaya más allá de la construcción de nuevos centros y obras de mejora de accesibilidad y eficiencia energética en los restantes. También se busca que cuenten con equipos que permitan “potenciar su capacidad resolutiva”. En este sentido, se recoge como propuesta dotar de ecógrafos a los centros de salud –con la idea de que la ecografía “sea una modalidad diagnóstica accesible”– y también la implantación de la telecardiología, como previamente se hizo con la oftalmología y la dermatología.

Este proyecto de telemedicina plantea la consulta “de dudas electrocardiográficas y/o clínicas entre Primaria y el servicio de Cardiología de Jarrio”. En una primera fase se adquirirán cinco electrocardiógrafos con volcado de datos para centros de salud (posiblemente los de mayor volumen de población) y otros tantos para el hospital. En la segunda fase, se extendería el modelo a toda el área sanitaria.

El consejero de Salud, estuvo acompañado durante la reunión telemática por la gerente del Área Sanitaria I, Bárbara González de Cangas, y la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Concepción Saavedra. Esta última explicó la intención de retomar las obras de reordenación del hospital, paralizadas a principios del año pasado tras la renuncia de la empresa adjudicataria. Tendrán un nuevo enfoque, más ambicioso e integral: “En vez de hacerlo con proyectos aislados de las diferentes partes del hospital, va a ser un proyecto global”.

Tal y como explicó Salud ya el mes pasado, el plan también incluye un paquete de medidas en materia de recursos humanos encaminadas a paliar el déficit de profesionales que padece el área sanitaria y especialmente el hospital. En este sentido, se compromete a priorizar la cobertura de vacantes para Jarrio en las ofertas de empleo y en los concursos de movilidad, así como a permitir la continuidad de los profesionales que quieran prorrogar su edad de jubilación más allá de los 65 años.

Saavedra señaló que entre las medidas para hacer más atractivo el hospital está la flexibilización de la jornada: “La gerencia hará acuerdos con cada uno de los servicios para ver cómo se trabaja en Jarrio y facilitar la conciliación”. También está entre las propuestas que “los médicos en formación de los hospitales centrales tengan una rotación en algún momento por los hospitales comarcales para que conozcan cómo se trabaja allí ”.

Cribado de cérvix

Otra idea para hacerlo apetecible es disponer de una guardería, ya sea cerca o dentro del hospital, para favorecer la conciliación. La escuela de bebés de Coaña está a menos de cien metros del hospital. Sobre la plantilla, Saavedra destacó la importancia de consolidar el servicio de Medicina Interna. Habrá también novedades en la plantilla del área sanitaria como la creación de un equipo de atención a pacientes frágiles, la contratación de un graduado en óptica para reforzar Oftalmología y un profesional informático. Otras iniciativas para el hospital serán la implantación del programa de cribado del cáncer de cérvix o la creación de una unidad de manejo integral de pacientes con insuficiencia cardiaca en Medicina Interna. Además se plantean mejoras en participación y transparencia.

Las reacciones de los alcaldes ante la comunicación del plan estratégico para el Noroccidente fueron muy distintas: de la confianza de los socialistas en que las medidas surtan efecto y el hospital coañés recupere su esplendor a la crítica de los del PP, que reclaman más concreción al Sespa. “Un plan sin memoria económica y cronograma no es un plan, porque plantea medidas que no se sabe si se pueden realizar porque no hay presupuesto, ni se sabe para cuándo se harán porque no hay cronograma. Yo para hacer una carretera tengo que saber primero cuánto me cuesta”, señaló la alcaldesa de Coaña, la popular Rosana González. Por su parte, la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, puso en valor la eficacia del plan anterior, que logró hitos como dotar al área sanitaria de la UVI móvil. Se mostró especialmente satisfecha porque el documento plantee un refuerzo a la Atención Primaria que “es básica y fundamental”. Dejó claro que la planificación “no se hizo en cuatro días, ni es respuesta al movimiento vecinal, se lleva tiempo trabajando para dar continuidad al plan anterior”. En términos parecidos se pronunció la regidora tapiega, Ana Vigón, para quien es importante que ahora el documento se traslade a los profesionales, pero también a los vecinos afectados. “Estoy satisfecha por las actuaciones en general”, añadió. “Es un marco integral que me ha parecido muy completo, tanto a nivel de recursos humanos como de equipamientos y de logística y creo que supondrá una mejora significativa para el Área I”, señaló por su parte el alcalde de Castropol, el socialista Francisco Javier Vinjoy.