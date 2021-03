Tineo tiene unos nuevos presupuestos municipales, que se aprobaron en un pleno extraordinario con los votos favorables del equipo de gobierno socialista, la abstención del concejal de Somos Tineo y con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que lamentaron que no se haya contado con ellos para la elaboración del documento.

El presupuesto municipal tinetense crece con respecto al de l año pasado en 495.120 euros (lo que supone un 4,59 por ciento) hasta alcanzar los 11.292.570 euros. También crece la partida que se dedica a las inversiones reales, que si en el anterior superaba el millón de euros, este año se sitúa en más del doble, alcanzando los 2.220.352 euros, al poder incorporar los remanentes de Tesorería de ejercicios presupuestarios anteriores.

“Son unos buenos presupuestos, que tratan de no dejar a nadie atrás, con subvenciones para afectados por las restricciones del covid-19, las previstas para autónomos y contratación o para la venta de parcelas en los polígonos”, explica el alcalde, José Ramón Feito, que insiste en que es “el presupuesto que Tineo necesita”.

En la oposición la postura mayoritaria fue el rechazo a la propuesta económica. Solo Somos Tineo se quedó a medio camino : se abstuvo. Una decisión que su concejal Roberto Menéndez asegura que se debe a que las cuentas incluyen varias propuestas de su formación, como son una subvención para conservación de hórreos y paneras, una dotación para un plan de emergencias o realizar un estudio para buscar alternativas a los terrenos de Soto de la Barca ocupados por la central térmica. “Pero con todas estas inversiones no se alcanzan los mínimos más mínimos para poder decir que sean los presupuestos que Tineo necesita, deberían tener un perfil más inversor”, subraya Menéndez.

Montse Fernández, portavoz del PP, también insiste en que las cuentas presentadas no son las que necesita el concejo. Apunta que “no luchan contra el reto demográfico” y lamenta que no se hayan recogido propuestas presentadas por el PP, como la de dotar de transporte escolar a los alumnos de enseñanzas no obligatorias. También considera un error disminuir las ayudas que van dirigidas a las actividades afectadas por el covid-19 y que estarán dotadas con 70.000 euros, mientras que en el pasado ejercicio se acercaban a los 200.000 euros.

También mostró su desacuerdo con su voto en contra Carolina López, de Vox, que remarcó que la situación del concejo es “crítica”, y que el presupuesto debe ser “principalmente para dar solución a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo y no se refleja”. Raquel Fernández, de Ciudadanos, votó también en contra, porque no se le ha tenido en cuenta para elaborar el documento y ve en las cuenta de 2021 “conformismo y poca ambición para garantiza el bienestar y el futuro del concejo”.