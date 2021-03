El Principado iniciará en Cangas del Narcea un plan piloto de control de plagas de rata topo

A través del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) se ha desarrollado un estudio sobre el ciclo vital de la especie y un plan de actuación para su control. El consejero Alejandro Calvo mantuvo ayer una reunión con un reducido grupo de ganaderos cangueses afectados por esta plaga.

Durante el encuentro les explicó que el proyecto piloto pretende hacer un seguimiento poblacional, empezando por el trampeo, la retirada de ejemplares y analizando los mecanismos que se pueden ir incorporando para minimizar la proliferación de la especie.

“Vamos a hacer algunas muestras utilizando biocidas de muy bajo impacto, que no sean transmisibles en la cadena trófica”, explicó Calvo, que apuntó que las acciones se llevarán a cabo por parte de técnicos de la Consejería que evaluarán el impacto. Los productos que se utilizan, añadió, “en ningún caso pueden perjudicar a otras especies que son muy importantes contra la lucha de la rata topo, como son las aves rapaces”.

De hecho, otra de las medidas que se tomará será la colocación de perchas en los campos para favorecer la presencia de las rapaces y también se realizará la roturación del terreno usando maquinaria específica para romper las galerías creadas por los roedores.

El ganadero José Luis Martínez, afectado por la presencia masiva de la rata topo en sus terrenos con los consiguientes daños para su actividad y que asistió a la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento, aseguró que el plan presentado por el Gobierno autonómico les da cierta esperanza ante la mala situación que están atravesando a causa de la intensidad de la plaga.

La especie, explica, no se vio afectada por el duro invierno que se está viviendo este año. “Se adaptaron perfectamente, no se notó que hubiera una bajada de la población”, dice.

Sobre las medidas que la Consejería quiere poner en marcha espera que funcionen porque reconoce que los métodos que los ganaderos han utilizado durante los últimos años no han dado resultado. “Nosotros decidimos abandonar la lucha contra la rata, nos ganaron, porque no había manera de poder mantener la población a raya para lograr sacar un mínimo de cosecha”, reconoce.

El año pasado en Cangas del Narcea se declararon afectadas 1.699 parcelas pertenecientes a 164 ganaderos, unos datos que el Ayuntamiento recogió para elaborar un mapa de la presencia del animal.

Las consecuencias de la actuación de estos roedores es que los campos pierden el pasto y los ganaderos se quedan sin forraje con el que alimentar a sus reses. En ocasiones, apuntan los afectados, han llegado a perder hasta el 50 por ciento de sus cosechas, lo que conlleva un importante costo económico añadido si tiene que hacer frente a la compra de pasto para alimentar a los animales.

“El coste de comprar comida para el ganado es inasumible, más ahora con lo que está pasando con la pandemia, es la puntilla”, subrayó Martínez, que ve necesario que se establezca algún tipo de ayuda para aliviar, al menos en una parte, esta complicada situación que atraviesan.

No obstante, explicó que lo que les han trasladado es que “al no declararse zona catastrófica no hay ayudas económicas”.