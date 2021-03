Gondán lamenta que no se implante la formación para el sector, pese a la falta de mano de obra

El presidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, ha perdido la esperanza de que el Principado responda a su vieja reivindicación para implantar en la zona formación vinculada al sector naval, para resolver el problema que tienen a la hora de localizar en la comarca occidental personal cualificado, tanto en soldadura y calderería como en fibra de vidrio. “Intenté durante mucho tiempo y por todos los medios que se hicieran cursos aquí, hablando de las necesidades que teníamos y nunca encontraron la forma de atenderlas. No fuimos capaces de conseguir nada”, lamenta el responsable de esta firma, a punto de afrontar el importante pedido portugués para construir en tres años diez ferries eléctricos de fibra que navegarán por el Tajo.

La reclamación del astillero castropolense parece haber tenido más éxito en el lado gallego del Eo, pues la Xunta está dando pasos para implantar en la Mariña lucense, posiblemente en Ribadeo, un ciclo formativo ligado a la fibra. Según ha podido saber este periódico el departamento de Educación del Gobierno de Galicia está trabajando en la adaptación de contenidos curriculares para responder a las necesidades del sector naval. Sin embargo, desde la Consejería gallega no han querido ofrecer detalles sobre este proyecto.

Además, hay otra oferta más del lado gallego, un plan de cursos a la carta que plantea la Asociación de profesores de automoción de Galicia (Apaga), con sede en Ribadeo. Hay una propuesta sobre la mesa de Gondán para empezar este año.

Según la información que maneja el responsable de la división de fibra del astillero, Antonio Pacheco, la idea inicial de la Xunta es poner en marcha el ciclo de fibra el próximo curso. Para este profesional no importa si la solución viene de uno u otro lado del Eo, ya que entiende el territorio como una comarca unida y cualquier propuesta en esta dirección, dice, es ventajosa para la compañía.

Al astillero le urge ahora disponer de personal formado en fibra para afrontar el encargo de la firma portuguesa Transtejo Soflusa y, de hecho, han empezado a impartir en sus instalaciones del muelle Sur de Castropol cursos en laminado de fibra.

Platero, que desconoce los detalles del planteamiento de la Xunta, cuenta que, desde hace años, la empresa opta por ofrecer formación por su cuenta para disponer de personal en caso de necesidad: “Gastamos un ‘pastizal’ al cabo del año en formación, que afrontamos con nuestros empleados y nuestros materiales”.

El máximo responsable de Gondán añade un dato más: el año pasado se formaron en soldadura y calderería en la sede de Figueras un total de treinta y seis personas, de las que treinta y dos se incorporaron después a la plantilla. La ventaja, señala Platero, es que impartir la formación les permite conocer bien al candidato antes de ofrecer un contrato.

Lamenta que habiendo oferta de empleo y potencial, el Principado no apueste por una formación específica en la zona. Sí que hubo algunos intentos que no fructificaron. El más firme se remonta al año 2019, cuando la Fundación Metal anunció su regreso al Occidente con un paquete formativo “a la carta para el sector naval”. Prometieron abrir una sede en La Caridad en la que se impartirían cursos de Autocad, soldadura, conformación metálica, aluminio (este específicamente reclamado por el astillero naviego Armón) y de fibra de vidrio, a demanda de Gondán. Sin embargo, el plan no prosperó y en febrero de 2020 la Fundación anunció su renuncia a este proyecto “por motivos económicos y de operatividad”.

Consultado sobre este asunto, el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, considera que con la fortaleza que tiene su concejo en materia de construcción naval sería el lugar idóneo para ubicar un posible centro formativo. Y va más allá, pues cree que no solo las empresas del naval del municipio, sino también grandes firmas dedicadas a fabricar maquinaria, como Uromac o Monra Forestal, podrían beneficiarse de este centro. “El polígono de Barres sería el lugar perfecto para establecer una unidad de formación”, añade.