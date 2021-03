Soñó con ser alcalde con quince años y cumplió con ese deseo con treinta. Socialdemócrata convencido, político “de esos de los años 70” (risas), firme defensor de las “posibilidades, que son muchas” de Valdés y la comarca occidental de Asturias, el alcalde valdesano, Óscar Pérez, está encantado de ser regidor de su concejo. “Es un honor”, dice son una amplia sonrisa, al tiempo que recuerda que, no obstante, es un cargo que “no deja dormir bien” por el exceso de responsabilidad. Aspira a repetir como candidato socialista en las próximas municipales.

¿Qué balance hace de esta etapa de gobierno, en minoría?

–Nos tocó vivir un escenario muy complicado por la pandemia del coronavirus, el más complicado desde la posguerra, en mi opinión. Tenemos cartas buenas y malas. En lo bueno, pronto podremos gastar el remanente del Ayuntamiento y abrir caminos nuevos. Por otro lado, hemos afrontado la pandemia, con todo lo que conllevó y conlleva, y el impopular derribo del cine Goya. Al margen de ello, tratamos de tener un proyecto a medio y largo plazo porque tan importante es atender las necesidades que originó la pandemia como abastecer de recursos a la políticas que en un futuro serán positivas para el concejo. Hay que pensar en el Valdés de dentro de diez años. Por eso tomo decisiones hoy. Y no lo hago para ganar un puñado de adeptos, sino para dejar líneas de trabajo bien definidas y construir un municipio mejor.

–¿Cómo será ese concejo del futuro? ¿Una potencia turística?

–Es verdad que hasta la fecha muchas empresas relacionadas con el sector vivían de ‘hacer el agosto’, pero para mí eso no es tener industria turística ni ser potencia en turismo. Es tener un verano fuerte. Yo apuesto por otro camino, por desarrollar, efectivamente, una industria turística para todo el año. Para lograrlo nuestras principales apuestas son muy conocidas: bosque-jardín de la Fonte Baxa y Museo del Calamar Gigante de Luarca. Son recursos que nos permitirán competir mejor en mercados a los que no llegábamos.

–¿Solo turismo?

–Aspiramos a tener un turismo desestacionalizado. Es verdad que el concejo no puede ser un municipio solo turístico porque tiene otros sectores fuertes. Como el primario, pero en ese ámbito tenemos menos competencias e influimos menos, por eso se ven más nuestras políticas en materia de turismo. Este año tenemos otras líneas abiertas, como ayudar al pequeño comercio. Es verdad que estas campañas nacieron en la era covid, pero aspiramos a que sean estructurales. Es decir, iremos aumentado la partida en presupuestos futuros. También aspiramos a apoyar al emprendedor que se asiente en Valdés con ayudas directas y tenemos pensado hacer un gran centro tecnológico de coworking para que las personas que son de aquí o estén interesadas en fijar en este concejo su residencia puedan teletrabajar en un lugar concreto con servicios. Tendrá capacidad para entre 10 y 35 personas. Se trata de atraer talento a Luarca.

–¿Tiene un plan comarcal? Parece que Valdés aspira a competir solo.

–En realidad, estamos lejos de nuestros concejos vecinos. Somos un municipio grande en población y extensión y eso hace que el Ayuntamiento solo, por sí mismo, tenga un trabajo importante para ligar tanto territorio. Eso sí, con Navia tenemos más lazo que con otros concejos y debe ser así por el bien de la comarca. Estamos a diez minutos de distancia en coche y si Valdés está llamado a ser un gran centro de servicios porque tiene juzgado, Conservatorio de Música, oferta formativa de la Universidad de Oviedo, sede de Hacienda, centro de empresas, políticas relacionadas con el medio ambiente... Navia es sin duda el motor industrial. En este sentido, creo que es momento de olvidarse de pequeñas ambiciones municipales y remar todos juntos con proyectos de conjunto o locales que tendrán repercusión comarcal.

–¿Apoya el centro de formación e investigación que trata de poner en marcha Navia ?

–Soy respetuoso con las decisiones de otros gobiernos vecinos. Como gobierno tratamos de seguir líneas similares en cuanto a formación. Por ejemplo, el ferial de Otur se convertirá, en 2022 o 2023, en una escuela de oficios. Nos gustaría aumentar la oferta de estudios no reglados, como jardinería, albañilería... Tenemos una buena instalación, un lugar bien ubicado y buscamos contactos con el tejido privado para hacer la oferta.

–Valdés dio un gran vuelco en la gestión pese a ser gobernado por el mismo partido.

–Hoy por hoy estamos jugando con las mismas normas que antes. Creo que afrontamos la gestión de los recursos de forma diferente a cómo se hizo en el pasado. Hay cambios profundos en los presupuestos y eso es obra de la concejalía de Hacienda. Ahora cada departamento tiene recursos para afrontar sus políticas. Valdés es uno los concejos con mayor potencial de Asturias. Y ese potencial ha quedado demostrado en menos de dos años. Hemos sido capaces, pandemia mediante, de hacerlo visible. Hemos apostado y “el algodón no engaña”. Veremos los resultados en años venideros.

–Aspira a comprar el bosque- jardín, hoy alquilado por el Ayuntamiento. ¿Cómo van las negociaciones con la propiedad?

–Somos optimistas porque el interés del Ayuntamiento es que pase a ser patrimonio municipal y el interés de la propiedad, que el jardín sobreviva. Nuestra fecha tope para llegar a un acuerdo es junio. Estamos agradecidos de la generosidad de la familia.

–El PP dice que pesan embargos sobre el jardín.

–El Ayuntamiento de Valdés no firmará cargas. Es algo lógico. ¿Cómo vamos a negociar cargas? Para Valdés los jardines son una joya. Sitúan al concejo en el mapa del turismo nacional e internacional. El año pasado, solo en tres meses, tuvo 17.500 visitas y 29.000 euros de ingresos. Estimamos el gasto anual de mantenimiento en 100.000 euros. El PP lo que tiene que hacer es decir qué hará si llega al gobierno porque todo le parece mal y un despilfarro...

–¿Se presentará como candidato socialista a las próximas elecciones?

–Rotundamente, sí. Previo paso por primarias si es necesario. Los límites de los mandatos los tienen que poner los vecinos. Yo me siendo apoyado.

–¿Cómo ve la política?

–Me gusta la política de los años setenta del siglo XX. Soy un político que cree en el respeto al adversario, uno de los clásicos. No me gusta que se dramatice todo. Los partidos tenemos opiniones diferentes, pero yo no digo que la oposición es villana, por ejemplo. Parece que lo que vende es la división permanente y la polarización de la sociedad. Hay que escapar de eso porque es peligroso. Si la sociedad se fractura, se deja de convivir y se radicaliza.

–¿Cerca o lejos de Podemos, socio de su partido en el gobierno de España?

–Lejos. Soy socialdemócrata.