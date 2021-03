Los beneficiarios de fondos pesqueros dispondrán de más dinero para proyectos

Los representantes de los grupos Oscos-Eo, Navia-Porcía y Valle del Ese-Entrecabos (con acción directa en Vegadeo, Castropol, Tapia, El Franco, Coaña, Navia, Valdés y Cudillero), se reunieron ayer con el director general de Pesca Marítima, Francisco González, para tratar, entre otros asuntos, acerca de esta posibilidad que hará más atractivas las convocatorias.

“Serán años buenos para pedir ayudas de pesca”, destacó el portavoz del grupo de desarrollo del Valle del Ese, Eloy Rodríguez, quien aseguró que muchas veces no se presentan proyectos porque el porcentaje de ayuda, a día de hoy, es pequeño.

Precisamente la falta de un holgado presupuesto es una de las grandes trabas de los grupos. En principio, hay tres líneas diferentes por cada convocatoria relacionadas con la actividad pesquera. Una está destinada a financiar proyectos de ayuntamientos, otra de particulares y una tercera a cofradías o asociaciones. El perfil de los empresarios que pueden pedir subvención “es, además, muy concreto”, señaló el gerente del grupo de desarrollo Navia-Porcía, Germán Campal. Se trata en esencia de pescadores y familiares de pescadores que deseen diversificar, es decir, abrir un negocio que no tenga que ver con la pesca conservando la empresa matriz. Este perfil, muy cerrado, provoca que, por ejemplo, en la última convocatoria este grupo con acción en Navia, Coaña, El Franco y Tapia de Casariego no entregara ayudas de este línea, quedando la convocatoria desierta. “Había dos proyectos que finalmente no se ejecutaron”, destacó Campal.

Las cuantías públicas no son, además, muy elevadas y hay una gran tramitación que salvar para acceder a ellas. Otro escollo es que no tienen carácter anual, sino bianual, lo que tampoco motiva al potencial emprendedor.

La gerente del grupo Oscos-Eo, Ana Suárez, concretó que, en la última convocatoria, Castropol y Vegadeo disponían “de unos 60.000 euros”. “Es decir, que nos queda muy poco para cada línea”, destacó. Tanto es así que solo los ayuntamientos fueron beneficiarios en las pasadas convocatorias, al no existir demanda por parte de particulares o asociaciones. “Somos un territorio pequeño con poca y muy concreta actividad pesquera”, explicó Suárez.

En el caso del grupo Valle del Ese-Entrecabos, en los últimos años sí hubo más proyectos particulares demandantes de ayudas. El gerente subrayó que muchas ayudas tuvieron como destino Oviñana, “donde muchos pescadores se decidieron a abrir su propio negocio turístico”. El caso de Oviñana, con una cofradía muy pequeña, es en todo caso particular porque el enclave “es más turístico que pesquero”. En este grupo, sí logró aprovechar “bien” las ayudas el Ayuntamiento de Valdés que, en los últimos años, recuperó patrimonio vinculado al mar. Entre Navia y Porcía también lucieron las propuestas municipales, como la exposición permanente del “Descenso a nado” y la recuperación del entorno del faro de Ortiguera.