“Es un abuso”, dicen los hosteleros pixuetos, que protestan por las tasas de las terrazas

Para una parte de los restauradores de la popular plaza pixueta este año está siendo “muy malo por la ausencia de excursiones”. “Sin embargo, desde el Ayuntamiento nos cobran todo lo que pueden”, dice Suárez, quien ha exigido en varias ocasiones al gobierno municipal explicaciones. En su caso, tiene que pagar más de 3.000 euros al año por ocupar espacio público con la instalación de mesas y sillas ligadas a su negocio. “Un abuso teniendo en cuenta que espero por una ayuda del Principado de 1.500 euros que todavía no llegó”, dice.

A los hosteleros no les salen los números. El pasado verano fue muy bueno, pero desde entonces no ha habido tirón en el consumo. A ello se suman las restricciones de la próxima Semana Santa, una época especial para los negocios hosteleros de la céntrica plaza de Cudillero. “No tiene sentido que no ingresemos y que nos cobren todo lo que pueden”, dice Suárez.

En Cudillero se pagan cincuenta euros por metro cuadrado de ocupación de mesas y sillas para uso hostelero, “es decir, mucho si se compara con otras zonas de Asturias”. De hecho, los afectados miran a los concejos cercanos, como Valdés o Navia, “y la diferencia es insólita; mientras aquí nos lo cobran todo, en otros concejos llegan a eximir a este tipo de negocios del pago de esta tasa”, destaca.

La hostelería advierte de que esta pulso puede acabar en cierres y pide al gobierno municipal más reflexión. Además, los negocios aseguran que se encuentran en una zona de dominio público de Puertos y algunos de los consultados, como es el caso de Marcos Suárez, advierte de que el requerimiento para pagar “no está firmado ni por la secretaria municipal ni por el alcalde, porque seguro que hay algo que no es legal del todo”. Además apunta que, en caso de no pagar, este año no podrán instalar las terrazas.

Por otra parte, el colectivo que agrupa al sector, Cudillero Empresas Turísticas Asociadas (CETA), asegura que no conoce en profundidad este polémica al no estar una buena parte de los negocios afectados en la lista de socios. La gerente, Vanina Posada, indica que en este tiempo el gobierno municipal aseguró que no se emitirán recibos de otros servicios, como agua y basura, pero sí se están cargando en las cuentas de los hosteleros.

En Cudillero muchas empresas manifiestan estar pasando “muy mala época” por las restricciones de la pandemia del coronavirus que han dejado esta popular villa sin apenas visitas durante los fines de semana.