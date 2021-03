Las familias de Tineo exigen una solución duradera a la falta de pediatra en el concejo

Lo que exigen las familias es que se dé una solución definitiva a este problema, ofertando una plaza fija y con incentivos económicos, si fuese necesario, para atraer a un especialista. Entienden que lo que no puede ser es que tengan que depender de un contrato que venza cuando finaliza el año, como era el caso del pediatra que llegó en mayo de 2020,. El contrato de este especialista terminaba en diciembre, aunque se prorrogó hasta que se fue, a finales de febrero.

Por ahora la solución que está ofreciendo el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para atender a los menores de Tineo es cubrir la plaza con un médico de familia que, según aseguran las autoridades sanitarias, cuenta con una amplia formación en pediatría y que además suele asumir las bajas y vacaciones del especialista. También se anunció que habrá un refuerzo de profesionales de pediatría que se trasladarán del área sanitaria IV, del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a Tineo durante varios días a la semana.

Para las familias esta solución es “un parche”. “Es pan para hoy y hambre para mañana, porque un niño se pone malo cualquier día, no espera a que venga el especialista del HUCA. Tenemos que tener un pediatra fijo”, reclama Jairo Fernández. Los progenitores aseguran que carecen de información y ni siquiera saben los días en los que se desplazarán los especialistas desde Oviedo.

“Es vergonzante que los niños no tengan un médico especialista que les atienda en su concejo y que tengan que verse obligados a desplazarse al hospital, lo que pedimos es que pongan unas condiciones dignas para su trabajo y que sean profesionales bien tratados”, añade Susana Fernández.

Algunas familias incluso reconocen que acaban recurriendo a la sanidad privada para poder llevar a sus hijos a especialistas. “Pero eso no puede ser la solución, porque al final es volver a los años setenta cuando se curaban los que tenían dinero”, lamenta Montse Fernández. En este sentido, Chusa Méndez analiza que en el mundo rural se están pagando “unos impuestos como en la zona urbana para recibir una sanidad pública, pero nos encontramos que al final no tenemos los mismos derechos que si viviéramos en una ciudad”.

Lo que tienen claro las familias es que no van a dejar de exigir que se cumpla con el derecho a que sus hijos sean tratados por un pediatra. Por ahora no se plantean movilizaciones por la situación sanitaria, pero no descartan algún tipo de actuación para hacer oír su reivindicación. “Estamos cansados de mendigar todos los años lo mismo”, reconoce Lorelay Álvarez. Pero a pesar de ello, Jairo Fernández, asegura: “Con esto no vamos a tragar, es lo mínimo que tiene que tener un concejo como Tineo, un pediatra, es increíble que con la manifestación que hubo el año pasado, pase un año y estemos igual. Esto es reírse de la gente”.

El mayor temor que tienen en Tineo es que se pierda la atención pediátrica y que pasen a tener que desplazarse a Cangas del Narcea o, peor aún, al HUCA para poder tener una consulta con un especialista. Lo que reclaman es que los menores del concejo estén bien atendidos, que puedan contar con un seguimiento médico y que ante una urgencia puedan acudir a su centro de salud y saber que quien les va a atender está especializado en tratar sus dolencias.

El personal del centro de salud tinetense denuncia agresiones físicas y verbales

El equipo del centro de salud de Tineo ha enviado un escrito al Ayuntamiento en el que denuncia que en los últimos tiempos se han registrado agresiones físicas y verbales, que ellos mismos quieren pensar que han podido estar motivados por la fatiga pandémica que está afectando a la población. Detallan que han soportado “inexplicablemente agresiones físicas y verbales, por diferentes medios, habiéndose sobrepasado unos límites que considerábamos infranqueables”. Añaden que se trata de “casos muy aislados”. Incluso apuntan que esos comportamientos eran algo “completamente inusual e impropio en un conjunto poblacional caracterizado por ser sumamente ejemplar en el trato y el respeto hacia sus profesionales de la salud”. El personal del centro de salud reivindica el intenso trabajo que están realizando con la campaña de vacunación y por ello les resulta “más doloroso” sentir, “aunque sea en contadísimas ocasiones, que se llegue a cuestionar nuestra labor en un contexto en el que actuamos conforme a principios deontológicos y epidemiológicos, siguiendo los protocolos de la Consejería de Salud”. Ante esta situación, advierten que ya no están dispuestos a admitir conductas inapropiadas y que denunciarán “cualquier comportamiento que conlleve un daño físico, menosprecio o que atente contra la dignidad personal”. En el manifiesto, los profesionales del centro de salud también aprovechan para informar de que ya han completado la vacunación de la primera dosis a personas mayores de 80 años, grandes dependientes y a sus cuidadores, comenzando esta misma semana con la segunda dosis.