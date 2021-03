La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 3 años de prisión y un total de 16 años de inhabilitación para el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental. La vista oral está señalada para el próximo 6 de abril de 2021 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que el 2 de junio de 2016, una persona, como usuaria del servicio de taxi en Somiedo, y con el fin de conocer las tarifas aplicables, remitió un correo al Ayuntamiento solicitando la dirección URL donde constasen las tarifas, dado que en la página web municipal figuraba solo la ordenanza municipal de auto-taxi pero no la tabla de tarifas. El 6 de junio reiteró la solicitud presentándola en el registro telemático municipal e insistió de nuevo el 23 de junio. El 3 de agosto, el acusado, alcalde de Somiedo, respondió a las solicitudes de esta persona indicando que no se había establecido un régimen de tarifas.

Según recuerda Fiscalía, el artículo 35 de la ordenanza municipal de auto-taxi del Ayuntamiento de Somiedo, de 18 de noviembre de 2015, establece lo siguiente: 1. “El régimen de tarifas aplicables a los servicios de transporte urbano discrecional de viajeros en vehículos turismos con conductor, aprobadas por el Ayuntamiento, será obligatorio. 2. Las tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento, previa audiencia por quince días hábiles, a las asociaciones profesionales y de consumidores y usuarios. 3. Las tarifas máximas serán, en todo caso, de obligada observancia para los titulares de licencia, los conductores de los vehículos y los usuarios, debiendo establecerse por los servicios competentes las medidas necesarias para su debido control”. El artículo 37 de esa ordenanza establece que “(…) deberá llevarse a bordo del vehículo (…) un ejemplar de la tarifa máxima vigente…”.

Al no haberse aprobado las tarifas por parte del Ayuntamiento, era aplicable la normativa autonómica, en concreto, los decretos del Principado de Asturias número 50/2008, de 19 de junio, que regula el régimen tarifario de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros en turismo (auto-taxi) y el número 89/2013, de 23 de octubre, que modifica el artículo 2 del anterior (BOPA 4/11/2013) y fijaba los precios máximos para el transporte interurbano de taxi en el Principado de Asturias.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de alcalde-presidente, "atendiendo a su mera voluntad personal, hizo caso omiso, sin justificación legal alguna, del derecho de información pública" que asistía a la persona que la demandaba.

La situación evolucionó en fechas posteriores, pues con fecha 9 de agosto de 2016, a la vista de la contestación recibida a sus peticiones, la misma persona presentó en el registro telemático municipal una nueva solicitud en la que pedía información sobre si, a falta de que se hubiera establecido un régimen de tarifas, debía entenderse que las tarifas de auto-taxi en Somiedo eran libres o si debía entenderse que estaba sometido a las normas fijadas en los decretos 50/2008 y 89/2013, de 23 de octubre.

Según Fiscalía, en fecha 22 de septiembre de 2016, el acusado, como alcalde-presidente, respondió a esta solicitud manifestado que “al no haber tarifas aprobadas, será de aplicación la normativa autonómica con la especificidad de los municipios de alta montaña”. Esta manifestación, indica el Ministerio Fiscal, "no respondía a la realidad por cuanto, si bien era cierto que al no haberse aprobado las tarifas por parte del Ayuntamiento era aplicable la normativa autonómica, de acuerdo con esta, no existía ninguna norma que permitiera el incremento de los precios máximos fijados para el transporte interurbano de taxi en el Principado de Asturias en el caso de que el recorrido fuera de alta montaña, tal y como había indicado el acusado".

La persona que solicitaba la información, al entender que su petición había sido desestimada, solicitó del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la consideración de su solicitud, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 19/2013. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por resolución de 30 de septiembre de 2016, estimó la reclamación presentada e instó al Ayuntamiento de Somiedo a que, en plazo de 15 días, remitiera al reclamante copia de la información solicitada y a que, en plazo de 15 días, remitiera al Consejo copia de la información remitida al reclamante.

"El acusado, en representación del Ayuntamiento, que no efectuó alegación alguna en el expediente, pese a habérselo reiterado en dos ocasiones, no dio cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni interpuso recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa El denunciante, con fecha 17 de octubre de 2016, ante la inactividad del Ayuntamiento, solicitó del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la adopción de medidas para el cumplimiento de la resolución. Reiterada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la Resolución, el acusado persistió en no dar cumplimiento a la misma", añade Fiscalía.

Tras no realizarse ninguna gestión ni actuación al respecto por parte del Ayuntamiento, el 16 de febrero de 2017, la persona afectada presentó en el Consistorio denuncia por incumplimiento de lo preceptuado en los artículos 28 y 37 de la ordenanza municipal de auto-taxi por parte de uno de los vehículos que prestan el servicio.

El Ministerio Público concluye que "el acusado, obviando de forma absoluta las normas de procedimiento administrativo con el fin de evitar tener que dictar una posible resolución sancionatoria para el titular de la licencia de taxi, no tramitó la denuncia ni dio orden de tramitar el correspondiente expediente administrativo, ni dictó resolución alguna sobre la denuncia, sino que se limitó a entrevistarse personalmente en su despacho con el titular de la licencia de taxi objeto de la denuncia, dando por buenas sus explicaciones". La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación de los artículos 15.1, 74 y 404 y de un delito de falsedad documental de los artículos 15.1 y 390.1-4º del Código Penal.

Y solicita que se condene al acusado "por el delito de prevaricación, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 13 años (...) lo que implica la pérdida de su condición de alcalde o concejal, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por ese mismo período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario, si la tuviera". Y "por el delito de falsedad, 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público en las corporaciones locales durante 3 años, y 9 meses de multa a razón de 12 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".