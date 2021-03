“El paciente de Jarrio necesita un médico de referencia en cada especialidad”

La alcaldesa de Coaña, Rosana González (Cartavio, 1975), dice que nunca en su trayectoria política había vivido años tan duros como estos meses de pandemia, en los que hubo que buscar nuevas formas de sacar las cosas adelante y recursos para responder a las necesidades del concejo. “Hemos trabajado a tres turnos. No he tenido la posibilidad de disponer de un solo día de vacaciones porque la situación requería estar al pie de cañón para que los coañeses tuviesen una administración cercana, conocedora de la realidad y pendiente de las familias que lo han necesitado”, precisa la regidora popular. Está a punto de cumplir su segundo año al frente del gobierno coañés y el balance de este periodo es “satisfactorio”.

–Acaban de aprobar un presupuesto de 2.722.132 euros, con 356.815 euros destinados a inversión. ¿Qué destaca de ellos?

–La apuesta para mantener unos servicios de calidad logrando al mismo tiempo tener capacidad de inversión. Es, sin duda, el presupuesto más social de los últimos años, que prioriza la atención a las familias con dificultades, a las personas mayores y a la infancia, manteniendo los servicios de proximidad, sin descuidar la atención al medio ambiente, el deporte y la cultura. Además, se da continuidad al plan de caminos, a la conservación del patrimonio y a la atención a las sendas y espacios públicos. Es un presupuesto realista y basado en una economía saneada donde todas las parroquias, sin excepciones, están contempladas.

–¿Cómo limita la pandemia los planes del Consistorio?

–Estamos en un momento en que debemos ser muy prudentes en el gasto, porque es previsible que exista una bajada de ingresos y hay que tener capacidad económica para las diferentes emergencias que puedan surgir.

–El año pasado renunció a su paga extraordinaria del verano, su único edil liberado entonces, a su sueldo y todos sus concejales, a las dietas del año para generar fondos de apoyo a la población. ¿Barajan repetirlo?

–Si fuera necesario, por mi parte no tendría ningún tipo de duda en volver actuar de la misma forma a favor de las familias más vulnerables en esta pandemia. Creo que los gobiernos deben tener la flexibilidad de adaptarse a los tiempos y a las circunstancias de cada momento. Es un ejercicio de responsabilidad y considero que el equipo de gobierno coañés ha sido un ejemplo.

–Una de sus apuestas es crear un centro rural de apoyo diurno en el antiguo albergue ¿cómo están los trámites?

–Queremos darle a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar el proyecto definitivo redactado y costeado por las arcas municipales. Contamos con la disposición de la consejera y estamos esperando que nos comunique el importe que va a destinar a este proyecto ansiado y necesario porque cubrirá las necesidades de muchas personas mayores o dependientes.

–El Principado está afrontando estos días las obras pendientes del saneamiento en la margen coañesa de la ría de Navia ¿En qué fase están los trabajos?

–La obra, adjudicada a la empresa Tragsa, permitirá resolver en el futuro el grave problema que actualmente tenemos. El Principado está en fase de obtener los terrenos necesarios para actuar.

–Otra obra que depende del Principado es la mejora del corredor del Navia. Los regidores de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime rechazan la forma de acometer los trabajos. Coaña ha quedado al margen de la negociación. ¿Qué opina de este conflicto?

–Sinceramente, considero que es un conflicto partidista, porque no todos los municipios implicados estamos presentes, pese al interés manifestado en diferentes ocasiones. Los alcaldes del Alto Navia tienen todo mi apoyo, pero es evidente que lo que me toca defender, denunciar y coordinar, son los kilómetros que afectan a Coaña. Recientemente he mantenido una reunión para interesarme por las inversiones previstas en dicha infraestructura y volví a dejar constancia de mi interés por formar parte en las negociaciones de futuras intervenciones. Tiendo la mano y espero que lo tengan en cuenta.

–Situación del Hospital de Jarrio. Usted se mostró crítica con el plan de mejora presentado por el Gobierno asturiano para mejorar el hospital. A su juicio, ¿qué necesita el centro?

–Desde hace unos años, venimos denunciando la falta de especialistas y las consecuencias que esto conlleva: consultas aplazadas, canceladas, enormes listas de espera, precariedad y, sobre todo, sensación de que las medidas tomadas por parte del Sespa al respecto, son escasas o inefectivas, por lo que la situación dista de mejorar. Los pacientes necesitan tener un médico de referencia en cada especialidad y no ser atendidos cada vez por uno diferente, según el que venga derivado de otro centro. Jarrio necesita volver a ser ese equipamiento que cumple una función extraordinaria en nuestra área sanitaria, aportándonos seguridad y confianza, y garantizando una cobertura sanitaria que es un derecho básico para los ciudadanos de esta comarca rural. Tengo la obligación moral, humana y personal de dar las gracias a todos los profesionales que forman parte del área, por redoblar sus esfuerzos para cuidarnos en estos tiempos tan difíciles.

–El Principado promete para este año mejoras en los castros de El Castelón y Mohías, que ustedes llevan años demandando. ¿Qué espera?

–Estos yacimientos necesitan un plan de actuación anual para garantizar su conservación. El Principado es el titular de ambos y lleva más de veinte años sin realizar ninguna inversión digna de mención. La intervención que urge en el castro de Mohías es la recuperación de datos y el registro arqueológico y el desarrollo de un proyecto que estructure itinerarios, contenidos y soportes adecuados para una óptima información al visitante. También, la gestión del acceso al mismo, pues es un espacio abierto y sin custodia, lo que da lugar a prácticas que ponen en riesgos las construcciones. En el Castro de Coaña se requieren labores imprescindibles de mantenimiento y mejora de las instalaciones.

–Detállelas.

–Mejora del aula didáctica, crear nuevas zonas de esparcimiento y de aparcamiento de vehículos, la apertura de nuevas zonas, cerradas ahora por falta de adecuación. No menos importante es que tenga una señalización correcta en las carreteras y que se adapten los horarios de apertura a las demandas del visitante. Reivindico que ambos castros estén en las mejores condiciones para recibir a los visitantes y que esto sea posible tanto en la época estival como a lo largo de todo el año. Lo merecen por su importancia histórica y patrimonial.