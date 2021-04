Educación estudia que el transporte de Bachillerato y FP sea gratuito

La Consejería de Educación estudia la situación de los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de la comarca que tienen que pagar el transporte escolar, una media de 315 euros por curso y alumno.

El portavoz de las familias, Manuel Vidal, se reunió ayer telemáticamente con la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, y representantes del Consorcio de Transportes de Asturias para dar a conocer la situación y suplicar una solución, que buscan desde hace años.

La mayoría de los alumnos afectados utilizan el transporte de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Pese a disponer de plaza en este mismo vehículo tienen que pagar el viaje de ida y vuelta al centro educativo a diario. “Les dijimos que en realidad somos pocas familias y que este cambio no supone más gasto para la Consejería”, indicó Vidal, convencido de que se debe dar una respuesta “lógica” a los estudiantes. Según las asociaciones que reúnen a los padres y madres, es “injusto” que los alumnos paguen el transporte cuando no necesitan un vehículo ni una ruta alternativa a la que se les ofrece en la actualidad. Además, los matriculados en otras etapas educativas no obligatorias, como en los dos primeros años de Infantil, no tienen que hacer este desembolso, lo que genera discriminación.

Pese a que la directora general de Planificación Educativa “se mostró receptiva”, en opinión de Manuel Vidal, las familias no desconvocarán la protesta que tienen previsto celebrar el día 17. A ella sumarán otras acciones reivindicativas, como la huelga de los escolares, ni no hay acuerdo este mismo curso.

Los afectados señalan que llevan “mucho tiempo” esperando una respuesta, creen que es “razonable” que la Consejería de Educación necesite un tiempo para diseñar un nuevo protocolo, “pero nosotros llevamos muchos cursos poniendo sobre la mesa la misma problemática y tememos que todo se quede en política”, indicaron las familias.