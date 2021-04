Besullo, retratado en 95 fotografías

En el invierno de 2012, la fotógrafa Andrea Ramos, nacida en Oviedo, en el año 1987, llegó con su cámara a Besullo, en el concejo de Cangas del Narcea. Iba con el objetivo de desarrollar su primer proyecto fotográfico en el pueblo, conocido por ser el lugar donde nació el dramaturgo Alejandro Casona. Se plantó en la localidad sin conocer a nadie, aconsejada en la elección por su padre, y en su primer día en el pueblo, al encontrarse con calles vacías llegó a plantearse qué iba a hacer allí. Una duda que pronto se disiparía, porque tras una primera impresión desconcertante, pronto lograría integrarse en la vida de la aldea y sentirse acogida, repitiendo la experiencia de volver a Besullo una vez al año hasta 2019.

El resultado de todos esos viajes se recoge en un libro fotográfico con 95 imágenes que retratan la vida en Besullo en diferentes épocas del año. En las instantáneas aparecen vecinos en sus momentos de trabajo, de descanso, en sus fiestas, en el bar y también diferentes rincones del pueblo y de sus domicilios.

“Besullo tiene mucha historia, pero mi idea era centrarme en cómo es la vida cotidiana en una aldea asturiana. Son lugares tan potentes, tan escondidos entre las montañas, que a mí me resulta muy atractivo”, explica Andrea Ramos, que recuerda el impacto que le causó el pueblo a su llegada. “El primer día que llegué, hasta el bar estaba cerrado y no sabía dónde meterme, me encontré con una persona o dos y lo único que hacía era caminar con la cámara para arriba y para abajo”, rememora la fotógrafa.

Cuando se abrió el bar, vio que era el lugar perfecto para acercarse a los lugareños y reconoce que pasó allí muchas horas. Andrea Ramos asegura que se encontró con unos vecinos dispuestos a colaborar con ella y a hacer que formase parte de la localidad.

“Nadie me preguntó que hacía con la cámara, nadie me dijo que no le hiciera fotos, ni nunca me pusieron ninguna traba, al contrario, me fueron enseñando cada lugar”, cuenta.

De hecho, una de las cosas que más le sorprendieron de Besullo fue la amabilidad de sus gentes y su forma de integrarla, además del cambio de percepción sobre los pequeños núcleos rurales que le aportó este pueblo cangués. “Tenemos una idea preconcebida de los pueblos como lugares solitarios, pero yo no veo así a Besullo y la gente cuando miraba mis fotografías me decía que no veía soledad en ellas y es que creo que es más solitaria una ciudad como Madrid que un pueblo de Asturias. Aquí si te pasa algo sabes que tienes a todos tus vecinos pendientes”, subraya.

El libro fue editado por la asociación cultural canguesa “Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País” y cuenta con una presentación a cargo de su presidente Juaco López, además de un prólogo a cargo del humorista gráfico Ernesto García del Castillo “Neto”. En el verano, la autora espera poder viajar de nuevo a Besullo para esta vez poder presentar ante los protagonistas su libro de fotografías. Mientras tanto, Andrea Ramos ya está pensando en su próximo proyecto, en el que la Asturias más rural volverá a ser protagonista.