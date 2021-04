Villayón y Somiedo, “hartos de la mala conexión a internet”

Vecinos de Villayón y Somiedo denuncian su “hartazgo” por la ausencia de un servicio “digno” de internet y telefonía desde hace más de una semana. La alcaldesa de Villayón, Estefanía González (PP), se queja de la falta de atención a la zona rural. “Estamos sin señal desde hace una semana y aquí nadie hace nada”, manifiesta. La regidora aclara que el problema “no es puntual” y que el servicio falla desde las últimas nevadas. “Entendemos que pasa algo en el repetidor de Panondres, pero nadie soluciona nada por muchas incidencias que registremos”, se queja.

El “gran hartazgo” provocó ayer que la regidora se dirigiera a la Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital para dar a conocer la situación de centenares de vecinos. Señala González que el problema no es menor. “Se deja sin conexión a personas muy mayores que solo tienen el teléfono para comunicarse”, comenta, en referencia al lado más humano del problema. En cuanto al aspecto profesional, asegura que muchos trabajadores y estudiantes no han podido cumplir con sus rutinas y tareas por la falta de conexión a internet. “Hablamos de estudiantes de la Universidad o de empleados de empresas de la zona que tienen obligación de teletrabajar”, señala. González relaciona esta falta de atención a un servicio “ya básico” con “el poco interés por la zona rural”. “Así no se atiende a los pueblos y, desde luego, no se hacen atractivos”, clama.

En Somiedo, algunos vecinos también denuncian problemas con la red. “Nos quedamos de forma repentina sin cobertura”, detalla una ganadera de Saliencia. Los problemas con la señal de internet y telefonía móvil son asimismo frecuentes en una zona interior de Valdés, donde los vecinos exigen desde hace años mejor servicio.

Con la pandemia del coronavirus, “los problemas se hacen más grandes sin cobertura”, destacan algunos afectados, quienes saben que, con los temporales de lluvia o viento, “nos quedamos sí o sí sin señal”. Al tener más limitada la vida social, muchas personas mayores se sienten más solas “Por eso es un asunto tan importante para el Occidente”, insiste la alcaldesa de Villayón.