Indignación entre los candidatos a las ayudas del “Leader” por los retrasos

En el Noroccidente, se estima que esperan por esta resolución más de un centenar personas. Se trata de particulares que se lanzan por primera vez con un negocio o empresarios que modernizan sus instalaciones o maquinaria. “Una faena”, destaca uno de los afectados, quien explica que no ha renunciado a la ayuda porque si lo hace “renuncio a un sueño”.

Las cuantías subvencionan entre el 30 y el 50 por ciento de la inversión real en el caso de desarrollos privados. La mayor parte de los afectados no pide el crédito bancario hasta disponer de la resolución definitiva del Principado, que a su vez hace de aval. Además, los proyectos presentados de compra y obra presentados tienen una memoria y un plazo de ejecución determinado (hasta 2022, en el caso de esta convocatoria) y, según el reglamento, no es posible cambiar este planteamiento inicial. “Es decir, que en caso de hacer obra civil, tienen pocos meses para materializarla porque, tengan o no resolución, lo que no se puede cambiar por ley es la memoria y los plazos”, destaca el gerente del grupo de desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos, Eloy Rodríguez. Solo en este grupo que agrupa a Tineo, Valdés, Cudillero, Allande y Salas, repartirán 3,4 millones de euros. A la convocatoria de ayudas de 2020 se presentaron 135 candidatos. Finalmente, tras un exhaustivo estudio que valora los parámetros exigidos por la administración, se subvencionarán 80 proyectos.

Los grupos dieron a conocer su propuesta el pasado octubre, pero, por causas ajenas a estas entidades, por parte del Principado no hay todavía un planteamiento firme. “No sabemos qué va a pasar y algunas personas ya renunciaron”, concreta otra afectada. En el grupo de desarrollo Oscos-Eo, se presentaron 59 proyectos para una convocatoria que repartirá 1,5 millones de euros en ayudas. “Es injusto querer invertir en la zona rural y no poder porque no llegan las ayudas prometidas”, lamenta una candidata a las ayudas. En muchos cosas, la entrega de estas ayudas lleva aparejados puestos de trabajo y modernización de instalaciones para poder competir en mercados cada vez más exigentes. También da un impulso a personas que desean crear su negocio.