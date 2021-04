“Hay mucha incertidumbre, creemos que no podremos asumir el pago de los daños”

–¿En qué situación está la Federación tras conocer que la Audiencia Provincial absuelve a su seguro de la responsabilidad de hacer frente al pago de daños?

–Supuso un cambio para mal para la Federación, pues al estar el seguro fuera, nos toca directamente, no tenemos a nadie que nos cubra. Es una situación complicada y por lo que calculamos, creemos que el coste al que pueden ascender los daños que nos reclamen no se podrán asumir. Por ahora no tenemos ninguna petición de pago, pero están saliendo las sentencias en contra junto al resto de implicados en la organización del disparo. Esto nos genera mucha incertidumbre. Ya tenemos ganas de saber qué se nos pedirá, para solucionarlo y acabar con esta etapa.

–La semana que viene debatirán en asamblea la posible disolución de la entidad. ¿Por qué llega a ponerse sobre la mesa esta opción?

–Es un cúmulo de circunstancias. Hay que plantearse si se va a hacer frente al pago o no. Al final son las peñas, las socias, las que tienen que aportar el dinero. La Federación solo actúa como intermediaria, no tiene presupuesto, cuando se hace una gestión se pasa a cada peña el precio que le corresponde pagar. Una vez que reclamen los pagos, la Federación tiene que pagar o parar su actividad, porque con una deuda no podrá hacer trámites. Otra opción es esperar a conocer la reclamación y si no se puede asumir optar por disolver entonces.

–¿Qué pasará si finalmente se apuesta por deshacerla?

–Las peñas se quedan solas y tendrán que hacer todos los trámites de forma individual. Ante esta situación, creo que a lo mejor el Ayuntamiento tendría que ser el que agrupase las peñas y se encargase de gestionar algunos de los temas de manera conjunta. Lo más complicado, creo, será el tema de obtener seguro, ya que cada peña tendrá que buscarse uno de forma individual.

–¿Qué supone para las fiestas del Carmen y la Magdalena la existencia de la Federación?

–Organizamos algunas actividades, en los últimos años nos encargamos del desfile de peñas (marca el inicio de las fiestas del Carmen y la Magdalena y tiene lugar el 14 de julio) y realizamos una espicha para todos los socios. Además, desde la Federación se sientan las bases para que el desarrollo de las tiradas sea ordenado. A medida que se fueron creando más peñas, se distribuyen desde la Federación para que organicen sus disparos en distintos días. Por otra parte, como la junta directiva de la Federación es la que tiene la conexión directa con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, también es la que se encarga de trasladar todas las normas que se establecen cada año en el plan de seguridad a los socios. También recae en la entidad gestionar un seguro colectivo, porque al estar todos agrupados y tener una representación se facilitan los trámites. El objetivo de contar con la Federación es ir todos a una.

–Han manifestado malestar con el Ayuntamiento a raíz de los juicios que se celebraron. ¿Cuál es el problema?

–Al final parece que todos queremos el mismo fin, pero cogemos direcciones que nos llevan a ir unos en contra de otros, cuando creo que deberíamos ir todos juntos. El objetivo que perseguimos creo que es para todos el mismo: que continúen las fiestas tal y como las conocemos.

–Confesaban que les molestó que pusieran a las peñas en el “centro de la diana”.

–Parece que nos señalaban, que nos adjudicaban la responsabilidad de la seguridad y es algo en lo que nosotros no podemos hacer nada, ahí el que manda es el Ayuntamiento de Cangas del Narcea que es el que puede dar órdenes a la Policía local o Guardia Civil para que actúe. Además, en el plan de seguridad nosotros solo aportamos información de cómo nos distribuimos para las tiradas, no decidimos nada más.

–Manifestar públicamente ese malestar propició una reunión que ustedes reconocieron que fue positiva. ¿En qué sentido?

–Sí, me parece que a raíz de esa reunión podemos conseguir cosas, pero está todo por ver todavía. Lo que buscamos es que haya apoyo hacia las peñas en este momento complicado, que se vean respaldadas por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, que dé facilidades y colabore con ellas en todo lo que se pueda para que puedan seguir con la actividad, porque al final el Ayuntamiento es el que nos engloba a todos.

–La entidad fue la impulsora de iniciar la adaptación de las fiestas al Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado en 2015. ¿Cómo avanza la tramitación?

–Estábamos pendientes de que el Gobierno publicase la resolución definitiva (en febrero de 2020 el Principado sacó a exposición pública el “Proyecto de decreto por el que se regulará el procedimiento para el reconocimiento de las manifestaciones festivas con uso de artificios pirotécnicos y la formación de las personas que intervienen en las mismas”, con un periodo de alegaciones abierto hasta el 26 de marzo). Cuanto antes salga, mejor, para poder adaptarse y saber cómo organizar los cursos que nos faltan por realizar.

–¿Están pensando en las fiestas de este año?

–Mientras no se acabe el estado de alarma, que se sepa lo que se puede hacer y hasta dónde se puede llegar, no se puede plantear nada. Además, creo que no será fácil que se pueda hacer algo, está todo muy en el aire todavía.