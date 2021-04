El Ayuntamiento de Ribadeo rechaza el plan de Asturias de oficializar el topónimo “ría del Eo”

El concello de Ribadeo (Lugo) defiende “la oficialidad” del topónimo de ría de Ribadeo “como único válido por todas las razones que la historia de siglos atrás avalan”. Así se han pronunciado desde la institución lucense tras conocer que el Gobierno del Principado realizó una solicitud a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para que los topónimos “ría del Eo”, mayoritario en Asturias, y “ría de Ribadeo”, el usado en la parte gallega, se equiparen. Petición que ya está en trámite con el inicio del proceso administrativo correspondiente.

El primer paso dado por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, es el de dirigir escritos al Instituto Geográfico Nacional, a la Consellería de Cultura, la Real Academia Galega y a la Subdelegación de Gobierno de Lugo para “conocer las pretensiones exactas del Principado en la cuestión”. No obstante, asegura no compartir que se abra de nuevo esta discusión y subraya que “la ría de Ribadeo es un bien común de asturianos y gallegos que debe unirnos y no alejarnos”.

Para el regidor de Ribadeo no hay discusión. Considera que en 2008 el Instituto Geográfico Nacional “lo dejó muy claro”. “La ría es un bien común, no es más un lado que de otro, pero nos vemos obligados a defender nuevamente la oficialidad del topónimo de ría de Ribadeo como único válido por todas las razones que la historia desde siglos atrás avalan que todas las rías en Galicia y Asturias llevan el nombre de la población histórica más importante”, expone. Se refiere el Alcalde a que en 2008, un dictamen de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos del Consejo Superior Geográfico motivó que el Instituto Geográfico Nacional considere desde entonces el topónimo ría de Ribadeo como de “uso preferente” para el estuario y que la denominación ría del Eo sea “de uso menor o restringido”. Algo que el Principado quiere modificar en la actual solicitud, pidiendo que se otorgue la consideración de “uso preferente” también al nombre de ría del Eo, equiparando así la utilización de ambos topónimos.

Fernando Suárez insiste en su defensa del topónimo gallego poniendo como ejemplos otras rías: “No es ría de Verdugo sino ría de Vigo, no es ría de Landro sino de Viveiro, no es del Navia sino de Navia y no es ría del Sella sino de Ribadesella, por lo tanto, no es ría del Eo sino ría de Ribadeo”. Y concluye que “quien está promoviendo de nuevo el enfrentamiento debería promover más la resolución de los problemas que tiene la ría, como los altos niveles de coliformes provocados por la falta de saneamiento integral especialmente del lado asturiano”.