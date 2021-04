“Ría del Eo es un nombre perfectamente válido y en uso; confío en que se acepte”

El escritor y editor Antón García (Tuña, 1960) acaba de cumplir año y medio al frente de la Dirección de Política Llingüística del Principado y es el encargado de liderar la petición asturiana, respaldada de forma unánime por la Junta, para que se equiparen los topónimos ría del Eo, de uso mayoritario en Asturias, y ría de Ribadeo, empleado por Galicia. Antón García responde por cuestionario a ese asunto y a varios relacionados con la situación del gallego-asturiano, la lengua más occidental de Asturias.

–Han enviado un informe al Instituto Geográfico Nacional (IGN) donde se recoge el uso de ría del Eo. ¿Qué se concluye?

–La conclusión es clara: hay abundantes ejemplos del uso de ría del Eo desde el siglo XVIII a la actualidad, en Asturias y en Galicia.

–Cuestiona los informes usados en 2008 cuando la Comisión Especializada de Nombres Geográficos del Consejo Superior Geográfico propuso hacer oficial ría de Ribadeo ¿Por qué?

–En defensa del topónimo ría de Ribadeo llegaron a hacerse informes pretendidamente serios que decían que ría del Eo era una denominación creada recientemente por Asturias y errónea, que figuraba en algunos mapas asturianos hechos con fines propagandísticos. En aquel momento Asturias defendió muy bien el topónimo ría del Eo; la prueba es que el IGN no oficializó ría de Ribadeo a pesar de las enormes presiones que recibió para que fuese oficial.

–¿Toca hacerlo?

–Confío en que sea el momento y en que se acepte que ría del Eo es un nombre perfectamente válido y en uso. Lo que se pide es una doble denominación. No hay ninguna razón para que ría del Eo, con el que se puede sentir plenamente identificada la gente de un lado y otro del estuario, sea de uso restringido, y ría de Ribadeo, excluyente para las personas de Asturias, sea el de uso preferente.

–Toponimia municipal ¿cómo van los trabajos en el Occidente?

–Del Occidente, faltan por oficializar Ibias, Navia, Castropol, Salas, Ayande, Somiedu y Cuideiru. Con todos ellos tenemos un diálogo abierto y fluido. Al inicio de la legislatura faltaban doce concejos por aprobar; ya se aprobaron las de Cabrales y Pravia.

–La Academia está elaborando el primer diccionario para el gallego-asturiano ¿Promoverá la escritura en esta lengua?

–Es una buena noticia. Va a ser una herramienta esencial, muy necesaria. Hoy para consultar un término hay que acudir a publicaciones muy especializadas. Reunir todo ese material en un volumen, sistematizarlo, ordenarlo, fijarlo, contribuirá a facilitar la consulta tanto a las personas que quieran escribir como simplemente reconocerse en las palabras de casa.

–¿Cómo ve la situación de la lengua y la literatura eonaviega?

–Visito con frecuencia la zona más occidental, por trabajo y por gusto. Observo que es una lengua que se mantiene muy viva, sobre todo en la comunicación informal, familiar. Sigo su literatura con mucho interés; hay autores con innegable calidad. Me preocupa la transmisión generacional, la actividad sociocultural en esta lengua y que no se publiquen más libros.

– Vayamos a la oficialidad. En la zona se pide un trato igualitario para las dos lenguas: que ambas sean oficiales en todo el Principado y no que el gallego-asturiano lo sea solo en su ámbito territorial. ¿Cuál es su postura?

–Nuestro marco jurídico es el actual Estatuto de Autonomía y la Ley 1/98 de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, que recoge muy claramente que la protección, respeto, tutela y desarrollo que se establece para el asturiano debe extenderse al gallego-asturiano y es lo que estamos haciendo. Ahora mismo ese es nuestro escenario.

–Hay un debate en torno a la denominación de la lengua más occidental pues gallego-asturiano no convence a todos ¿Se plantean un cambio del nombre?

–En 1993 la Consejería de Cultura publicó unas normas ortográficas para esta lengua y las llamó del gallego-asturiano, con ese nombre; son las actualmente vigentes. La Ley 1/98 fijó legislativamente la denominación que le dio en 1943 Dámaso Alonso, que acepta la lingüística internacional, la de gallego-asturiano. Todo el recorrido legislativo desde entonces se refiere siempre y únicamente a gallego-asturiano, y así aparece en los informes españoles de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y en el uso administrativo y legal que se hace desde Asturias. Desde mi punto de vista ese nombre identifica claramente esa realidad lingüística, no da lugar a interpretaciones erróneas y por lo que pude pulsar existe un consenso bastante general sobre su uso. ¿Hace falta cambiar de nombre? Es verdad que de cuatro años a esta parte hay personas que defienden el uso de eonaviego o de galego eonaviego, entre otras denominaciones. Entiendo que quien quiera abrir un debate sobre un cambio de nombre puede hacerlo. Lo cierto es que ahora la de gallego-asturiano es la denominación ajustada a derecho.

–En el territorio se critica que se le dé preponderancia al asturiano frente al gallego-asturiano. ¿Entiende este malestar?

–Quien me conoce sabe de mi preocupación por las lenguas propias de Asturias, no solo por el cargo que ocupo ahora. De las dos lenguas. Todos y cada uno de los pasos que se dan en el desarrollo legislativo, en la promoción, en las campañas…, se hace teniendo en cuenta el asturiano y el gallego-asturiano. El año pasado se hizo una convocatoria, junto con la RTPA, para la producción de programas en asturiano y gallego-asturiano. Pero lo cierto es que son dos realidades en distinto proceso de normalización, en número de hablantes y en implantación territorial. En gallego-asturiano no se presentó ninguna propuesta de programa a aquella convocatoria.

–Hay varios premios literarios en exclusiva para el asturiano;_ninguno para el gallego-asturiano...

–Hace poco anunciamos los premios destinados a promover la creación en asturiano; yo creo que es una buena noticia. En su momento se presentarán los premios para el gallego-asturiano, en proceso de elaboración; quiero creer que también sea una buena noticia.