La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, criticó ayer el “nuevo ejercicio de cinismo” del presidente del Principado, Adrián Barbón, al haber asegurado hace unos días que gran parte de los objetivos del Plan del Suroccidente se han cumplido. Según Mallada, “ni objetiva ni oficialmente” el jefe del Ejecutivo autonómico puede hacer esta afirmación: “No hay más que venir a estos concejos (Allande, Cangas de Narcea, Ibias, Degaña y Tineo) para ver que no están hechas las obras comprometidas ni llevadas a cabo las actuaciones previstas en el Plan del Suroccidente”.

Pero la dirigente conservadora fue aún más allá al subrayar que Barbón no puede, ni siquiera, demostrar el grado de cumplimiento del Plan de una forma oficial, porque “no hay informes de seguimiento y evaluación por parte de la Universidad de Oviedo desde que se paralizó su realización en 2019 por problemas de contratación, que el Gobierno tampoco supo solventar”.

Mallada enumeró un listado de proyectos incluidos en el Plan que no han sido ejecutados; entre ellos, la autovía del Suroccidente, que uniría Asturias con León, “imprescindible para el desarrollo de la zona”. En lo que se refiere a servicios sanitarios, denunció que el área II, en el que se incluyen los cinco concejos antes citados, continúa siendo la única de toda la región que no cuenta con una UVI móvil, “pese a que es un territorio con una población muy envejecida y vulnerable”. También afeó que no estén cubiertas todas las plazas de especialistas en el Hospital Carmen y Severo Ochoa y que aún no se haya construido el anunciado centro de salud de Cangas del Narcea.

La dirigente del PP también hizo referencia a las carencias en materia de atención sociosanitaria, como los retrasos en la construcción de una residencia de mayores del ERA en Cangas de Narcea, y en el área de protección del patrimonio, “con el Monasterio de Obona como ejemplo de abandono y dejadez”. Reclamó asimismo la construcción del parque empresarial de Allande y la puesta en marcha del curso de Vitivinicultura en Ibias.

Según Mallada, solo caben dos explicaciones posibles a las declaraciones de Barbón sobre el cumplimiento del Plan del Suroccidente. La primera, “que no se lo haya leído”, lo que sería “muy grave pero no sorprendente ya que después de dos años ha quedado patente que lo de trabajar no le gusta mucho y lo de gestionar, le queda muy grande”. La segunda explicación sería que pese a haberlo leído “haya tenido la desfachatez de plantarse en Allande para hacer un nuevo ejercicio de cinismo”. Una u otra explicación, según Mallada, son una falta de respeto a los vecinos del Suroccidente”.