Mar Villanueva, impulsora del movimiento ciudadano “Todos somos Jarrio”, que surgió para luchar por que el hospital comarcal del área sanitaria I funcione al cien por ciento, visitó ayer a los estudiantes de segundo curso de Educación Secundaria del Instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca para acercarles a su iniciativa. Ellos, a través de su clase de matemáticas, están iniciando un trabajo en el que analizan la problemática del hospital desde un punto de vista estadístico, y también querían conocer el trabajo que está realizando la asociación.

“Los jóvenes son nuestro futuro, por lo que es importante que conozcan las problemáticas que hay en la zona para entenderlas y que en el día de mañana no caigan en los mismos errores”, subraya Mar Villanueva, que intentó trasladarles la necesidad de que los ciudadanos se involucren y luchen por sus derechos. “Tenemos que tirar todos para el mismo sitio, porque si no nos involucramos nosotros, no se va a solucionar”, subrayó.

Uno de los principales problemas del hospital de Jarrio es la falta de profesionales en determinados servicios y la dificultad de atraer especialistas al área. Por ello, cuando los estudiantes le pidieron consejo para abordar su trabajo y formular preguntas para plantear ante los sanitarios que tendrán la oportunidad de entrevistar, Mar Villanueva les animó a preguntarles por la solución que darían ellos a los problemas del centro hospitalario si estuviera en sus manos. “Es muy interesante saber lo que opina la gente que está dentro, porque ellos conocen como funciona el hospital y saben lo que necesita para atraer sanitarios”, añadió.

Este encuentro fue “muy importante” para Mar Villanueva porque se desarrolló en el que fue su instituto y porque supone que se abran las puertas a la asociación “Todos somos Jarrio” a darse a conocer en los colegios de la zona de influencia del hospital de Jarrio.