La tinetense Carmen Riopedre Rodríguez, quien fue presidenta de la asamblea local de Cruz Roja de Tineo entre 2013 y 2020, recibió ayer un “cálido y merecido” homenaje por parte del Ayuntamiento y de sus vecinos.

Oriunda de Mirallo de Arriba, dejó el cargo por motivos laborales. “Aprobé una oposición y ahora vivo en Oviedo, no hay más”, explicó. No le fue ni le es posible compatibilizar su trabajo con las labores, no menores y menos en plena pandemia, de la asamblea local tinetense. Ella fue la encargada de dar otro rumbo a las actividades de esta asociación sin ánimo de lucro muy “comprometida” con las necesidades sociales del concejo.

“Los más vulnerables fueron mi prioridad”, destacó la expresidenta de la Cruz Roja de Tineo durante el acto de homenaje, cerca de la sede en la que trabajó durante seis años. En este tiempo, “me pasaron cosas buenas y malas”. Ella destaca dos de las buenas: la cena solidaria de una Navidad, cuando llevaron el menú a personas sin familia; y la excursión que organizaron para niños del municipio, “en la que muchos conocieron qué son unas escaleras mecánicas”.

Carmen Riopedre recordó en su discurso al fallecido en accidente y voluntario Fernando Fernández y también agradeció la labor de todas las personas que durante su trayectoria al frente de la dirección local de Cruz Roja coincidieron en su camino. “Gracias por el amor y el respeto”, destacó. Concluyó su discurso –“pensado esta misma mañana porque yo trabajo mejor bajo presión”, dijo– asegurando que los que la rodearon le ayudaron a sacar lo mejor de su persona.

En el acto estuvo presente el presidente del Parlamento asturiano, Marcelino Marcos Líndez, la vicepresidenta y diputada Celia Fernández, y el presidente de Cruz Roja de Asturias, José María Lana, entre otras autoridades. Destacó la intervención del alcalde de Tineo, José Ramón Feito, para quien la expresidenta de Cruz Roja en Tineo es “especial”. “Hay que estar hecha de otra pasta”, dijo durante el acto. Carmen Riopedre demostró ser, según Feito, una persona “empática” y defensora de valores como el esfuerzo.