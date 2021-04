Una escuela de formación para artesanos, entre las ideas para el centro de Bres

Taramundi no ceja en su empeño de encontrar un futuro para el Centro de Artesanía de Bres, sin actividad desde hace más de un año. Dos de las ideas sobre la mesa son crear un centro de formación para artesanos del cuchillo y otras especialidades y, también, la puesta en marcha de una escuela permanente de turismo rural. Para su desarrollo hacen falta apoyos y, por eso, el Gobierno local no desaprovecha ninguna ocasión, como la visita que ayer hizo el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para hablar de la extensión de la banda ancha en el concejo.

El alcalde taramundés, César Villabrille, quiso que la primera parada fuese en esta impresionante casona. “Quiero que lo vea todo el mundo. Es fundamental conocer el centro porque desde fuera no te imaginas los espacios que tiene, lo bien preparado que está y la pena que da no verlo en funcionamiento”, lamenta el regidor, convencido de que puede convertirse en un recurso importante para toda la comarca. Próximamente está prevista una visita de más responsables autonómicos, en concreto, de los directores generales de Empleo y de Comercio.

Al titular de Ciencia le sorprendió el espacio: “Hay gente que está buscando lugares como este para venir a Asturias a trabajar”. Sin embargo, reconoció que no tiene competencias para atender las propuestas del regidor, si bien se comprometió a que el centro, al igual que el resto del concejo taramundés, tenga cobertura de banda ancha este año. “Es importante porque vamos a posibilitar que cualquiera desarrolle su trabajo desde el medio rural, que no sea porque no tiene conexión. Este centro es un ejemplo, un lugar fantástico para venir a desarrollar un proyecto al medio rural. Cumple con todos esos intangibles que muchas personas demandan”, añadió.

Sánchez visitó también San Tirso de Abres y explicó que en ambos municipios se eliminarán por completo las “zonas blancas”. La fibra óptica llegará este año 2021 a 78 núcleos taramundeses y santirseños, 71 de ellos con menos de 30 vecinos.