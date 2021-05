El Consejo Escolar del colegio público de Obanca, en Cangas del Narcea, ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas del Principado que deniega la petición realizada por el centro de implantar la jornada continua. En el escrito apuntan que la resolución “no se ajusta a Derecho”.

Educación argumenta la negativa al cambio de jornada al existir “incompatibilidades de horarios con otros centros”, lo que ha hecho que los operadores que realizan el transporte escolar trasladaran al Consorcio su rechazo a la propuesta.

Las familias no lo ven aceptable y subrayan que la normativa que regula la modificación de la jornada específica que “las rutas de transporte escolar no podrán ser un impedimento para la autonomía organizativa del centro”. Echan además en falta que no se especifique la incompatibilidad horaria a la que se hace referencia ni se den otras soluciones alternativas.