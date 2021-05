Navia-Porcía, sin 250.000 euros de fondos rurales por los retrasos

El retraso en tramitar en 2020 los fondos rurales europeos Leader –destinados a apoyar el emprendimiento en los pueblos– ha supuesto que un total de 17 beneficiarios del territorio Navia-Porcía se hayan quedado sin ayuda para sus proyectos, lo que supone más de 250.000 euros. Además, la demora, debido al atasco burocrático que sufrió la Consejería de Desarrollo Rural el año pasado, ha supuesto que ocho emprendedores hayan visto mermada la ayuda inicialmente concedida.

Son los cálculos de la diputada del PP Cristina Vega, muy crítica con la gestión de la Consejería de Alejandro Vega: “Las cosas no se podrían haber hecho peor, porque así se ha provocado que algunos promotores hipotecaran su patrimonio, que otros no hayan podido comenzar las inversiones, y que ahora tengan que hacer en siete meses lo que estaba programado para hacer en dos años”. Vega añadió: “Han lastrado el espíritu emprendedor del medio rural, generado inseguridad y un caos tanto a los beneficiarios como a los propios grupos, que sí han hecho su trabajo pese a la ausencia de información por parte de la Consejería”.

La cuestión es que la “reprogramación” de las anualidades de los Leader (que cuentan con 26 millones entre 2020 y 2022) a la que se vio obligada la Consejería trastocó los planes de los empresarios, algunos con el agua al cuello por los créditos pedido y otros obligados a abandonar los proyectos por no tener la liquidez. “Tenemos promotores que han hecho la inversión, y ahora se encuentran con que no tendrán la ayuda prometida, todos ellos no podrán optar a nuevas convocatorias”, señala la diputada popular, quien afea a Calvo que en sede parlamentaria, el martes pasado, hablase de “males menores” para referirse a los problemas.

“No logro entender cómo se puede llamar mal menor a la pérdida de proyectos de los empresario”, sostiene Cristina Vega. “Son los propios grupos los que ahora están dando la cara, como lo han hecho siempre, pese a no tener culpa”. El PP tiene previsto, una vez pase el periodo estipulado para la tramitación de las ayudas –cuya resolución en el BOPA salió en distintas fechas para cada grupo–, en las que se prevén renuncias por falta de tiempo de los empresarios para ponerse al día, pedir responsabilidades al Gobierno regional.