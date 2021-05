Luarca será la sede del Noroccidente para la formación de los marineros

Así, la capital valdesana acogerá la formación de los pescadores de la zona occidental del Principado, mientras que Ribadesella hará lo propio con los de la oriental. El director general, Francisco González, anunció ayer en Luarca que su departamento movilizará una partida de 60.000 euros para “descentralizar “la formación y evitar los desplazamientos a Gijón de todos los pescadores asturianos.

“Existe un problema y es que un barco sin un tripulante no puede embarcar a una persona que no tenga el curso de marinero-pescador y el de formación básica. Además, quizás cuando lo necesita no se está impartiendo la formación. Pretendemos establecer un periodo seguro para esos cursos, que serán descentralizados. Queremos que todas las personas tengan claro el momento y el lugar en el que se van a poder formar y realizarlos”, señaló González, acompañado por el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el edil Ismael González.

El patrón mayor de la cofradía valdesana, Manuel Jesús Iglesias, se mostró encantado con la noticia. “Es maravilloso que Luarca sea la sede, no solo porque hay mucha demanda de chavales jóvenes para acceder al sector, sino porque los profesionales también tenemos que renovar nuestros cursos y ahora ir a Gijón nos suponía perder días de mar y es una faena”, precisa. Por su parte, el regidor valdesano aplaudió la “sensibilidad” de Pesca para descentralizar la formación en Asturias y aseguró que pondrá a disposición de la Administración autonómica diferentes espacios del concejo para acoger los cursos.

Por otra parte, el director de Pesca anunció una próxima obra de mejora en el suelo de la cancha de la lonja. Se arregló la zona central, pero se produjo un socavón en un lateral que ahora debe valorarse. “Primero vamos a conocer los daños y la necesidad económica para su resolución, pero la abordaremos sea cual sea”, se comprometió el director.

Dragado inmediato

El director de Pesca también se refirió al dragado integral de la dársena que los pescadores valdesanos llevan tiempo reclamando, especialmente tras encallar una embarcación a consecuencia de la falta de calado. González explicó que es una actuación que no depende directamente de su departamento sino de Puertos, pero que le preocupa. En este sentido, precisó que esta semana se han tomado análisis de los fondos marinos, uno de los trámites previos a la obra. “Esperemos que esos análisis sean positivos y de manera razonablemente inmediata abordaremos el dragado en colaboración con el Ayuntamiento y la Cofradía”, apuntó.

El patrón mayor considera que el dragado es urgente, pero se mostró dispuesto a negociar la fecha más idónea. No en vano, es consciente de que acometer los trabajos en pleno verano podría ocasionar molestias, en forma de ruidos y olores, lo que afectaría al sector turístico. “No queremos fastidiar a un sector que está sufriendo”, precisó. Iglesias aprovechó la visita del director de Pesca para pedir ayuda para la adquisición de otra grúa para la descarga de mercancía, ya que tienen dos y una está inactiva por una avería grave.