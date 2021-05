Alumnos de Vegadeo y Tapia mantienen la protesta por el cambio de sede de la EBAU

Villaverde, en un acto en Luarca, justificó la decisión en razones de “falta de presupuesto” y motivos logísticos derivados de la pandemia, pero se comprometió a que el curso próximo los exámenes volverán a la capital tapiega. Allí se celebran desde el curso 1985-1986, acogiendo a los estudiantes de los institutos de Tapia y Vegadeo, pero también los del Galileo Galilei, de Navia, y los del Carmen y Severo Ochoa, de Luarca.

El director del instituto de Tapia, Hugo García, aplaudió ayer el compromiso del rector y confió en que mantenga su palabra: “Como compromiso está bien y esperamos que se cumpla. Se creó un problema donde no lo había y echamos mucho de menos el diálogo que siempre fue muy fluido con los responsables universitarios”. El director lamenta que en ningún momento se les informó de la decisión, lo que considera “una descortesía”.

García, remitió una carta a la Consejería de Educación, conocedor de que las ubicaciones de la EBAU se deciden en una comisión mixta en la que participa tanto personal del departamento que dirige Carmen Suárez como los responsables universitarios. En la misiva, mostraba su malestar por esta situación y pedía explicaciones, sin embargo, aún no ha recibido respuesta. Por su parte, el instituto de Vegadeo optó por dirigirse a la Universidad de Oviedo, para expresar su malestar y obtener respuestas. La institución universitaria contestó ayer al centro justificando la decisión en “razones técnicas” derivadas de la pandemia.

Principio de equidad

El director del Elisa y Luis Villamil, Javier Santos, volvió a lamentar ayer la falta de información y diálogo en esta situación y se mostró satisfecho con el anuncio del rector de que la prueba regresará a Tapia el próximo curso. Santos, al igual que los nueve municipios adscritos a los institutos de Vegadeo y Tapia, considera que la sede tapiega es la más idónea porque mantiene el principio de “equidad”, al ser un punto medio que permite que todos los alumnos recorran más o menos la misma distancia para examinarse.

Por su parte, el director del instituto de Luarca, José Nieto, eludió entrar en la polémica y señaló: “Lo que tenga que decir de la EBAU se lo he dicho al rectorado; no me corresponde a mí realizar ninguna declaración”. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, tampoco quiso polemizar y se limitó a comentar que “durante años nos desplazamos encantados, este año recibiremos a los alumnos de concejos vecinos con los brazos abiertos y el año próximo realizaremos el examen allí donde marque la Universidad”.

La alcaldesa de Tapia, Ana Vigón, prefirió no realizar declaraciones sobre este asunto. Sigue sin quedar clara cuál es la razón exacta que motivó el cambio de sede, más allá de la justificación genérica por razones técnicas y logísticas. El rector sí desveló un motivo de mayor peso al indicar que Tapia fue una de la sedes más caras el curso pasado, cuando se tuvo que adaptar el polideportivo municipal. Dijo que la escasez de presupuesto este año obligó a regresar a sedes universitarias y educativas. En el caso de Luarca, la prueba se hará en el polideportivo del instituto.