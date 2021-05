Se puede decir que el jardín de Camarada crece hacia el mar. Y es que el tapiego José Manuel Alonso “Camarada” no para de aumentar su particular exposición de Mirayos, convertida desde el año pasado en un aliciente turístico más del concejo. En lo que va de año, además de crear un segundo espacio expositivo, más cerca de la costa y dedicado íntegramente a Tapia, ha redescubierto el pozo del Teixo, un antiguo pozo minero usado en época más reciente para la extracción de algas de la costa.

“Lo único que quiero es que la gente venga, disfrute y vea algo distinto”, confiesa el tapiego. Comenzó a trabajar en su finca de Mirayos en 2019 por puro entretenimiento. Allí creó una especie de lugar mágico y en continuo crecimiento donde conviven desde animales realizados con ramas como un pavo real a elementos de la vida tradicional como un carro antiguo. Ahora está más centrado en una segunda finca, ubicada más cerca del mar, en El Arenal, donde está preparando un homenaje a los marineros tapiegos.

En esta zona, como en la anterior sigue muy presente su mujer Agustina Rodríguez, a la que pidió matrimonio un día del Carmen. Por eso la patrona de los marineros guarda un lugar importante en la vida del tapiego y también preside este rincón de El Arenal, donde ha instalado un puente de un barco, varias embarcaciones donadas y ya piensa en recrear una conservera. Tampoco faltan personajes de la vida ligada al mar como rederas o pescadores. “Tengo un montón de ideas”, confiesa. En este parque temático ligado a Tapia llama la atención la recreación del pozo del Teixo. Todo tiene su explicación y es que los vecinos, que conocen su pasión por la historia local, le animaron a localizar este enclave, presente en la memoria colectiva pero devorado por la maleza y deslocalizado. “Conocía la historia porque se contaba siempre, pero no sabía donde estaba”, explica. No obstante, con las orientaciones que le dieron y con ayuda de un vecino, lo localizó. Esa noche no pegó ojo impresionado por el hallazgo y preocupado por si a alguien le ocurría algo, así que al día siguiente lo señalizó lo mejor que pudo para evitar accidentes. Además ha dado parte a Costas y al Ayuntamiento de Tapia para que se tomen medidas.

La historia reciente del pozo, que da al mar, concretamente a la cueva del ribeiro de A Palombeira, es que se usó hace más de un siglo para extraer alga de la costa. Cuentan los vecinos que tenía una roldana en la zona de la boca, que servía para descender un cajón que se llenaba de algas y se subían a la costa. Esas algas eran muy apreciadas antaño como abono para las tierras. El pozo, de treinta metros de profundidad y con forma cuadrada, está ligado a la historia de José Campoamor, conocido por El Teixo y fallecido en 1898. Las historias sobre él recuerdan su enorme fuerza y dicen que llegó a caerse por el citado pozo saliendo ileso.

Según han confirmado varios expertos a este periódico el pozo es “sin ninguna duda” un pozo minero, aunque no se puede confirmar su cronología hasta que no se estudie más a fondo la zona. No es extraño el uso minero, pues muy cerca de él están los lagos de Silva, con actividad minera en diferentes periodos de la historia.

Muy cerca del Teixo tiene Camarada un tercer museo a base de troncos que va encontrando y con los que recrea elementos como la ballena que varó en verano de 2019 en la costa tapiega. “Lo que más me sorprende es que no me roben nada, los únicos que me hacen trastadas son los jabalíes”, bromea. Ya le ronda la cabeza otra idea y es crear un paseo de pescadores entre Porcía y Tapia: “Mi mujer fue mi gran amor; el otro, el pueblo”.