Vegadeo vuelve a festejar a San Román

La parroquia de Piantón, a la que pertenece esta capilla, acaba de afrontar obras de mejora en el templo, al que se le ha dado una nueva capa de pintura. El grueso de la actuación ha consistido en sanear el entorno, donde se ubica una fuente natural. Hasta ahora, el caño estaba dentro del templo, lo que provocaba problemas de humedad e impedía tomar agua cuando la iglesia estaba cerrada. Así que se decidió acondicionar una fuente en el exterior. Una idea, que ayer alabaron los fieles. “Ahora el que quiera venir durante el año, puede hacerlo”, precisa José Luis Rodríguez, que ofició misa en San Román por primera vez después de asumir esta parroquia hace unos meses. De hecho, ayer se organizaron cuatro misas.

El Ayuntamiento veigueño contó con la colaboración de la asociación de comerciantes (Ascove) para dar a conocer esta efeméride. “Nosotros queremos potenciar la rosca que se hace este día, que es similar a otras típicas pero tiene como singularidad que lleva un glaseado por encima. Es un producto que solo se ve este día”, precisa el gerente de Ascove, José Antonio Pasarón. Cuatro panaderías del concejo cocinaron ayer el manjar, que también se pudo degustar en varios restaurantes.

“Es una masa madre con huevos, azúcar, harina y anís”, explicó la pastelera de “Endúlzame”, Isabel Méndez. Explica que la gente sigue la tradición y suele adquirirla el día de San Román.

“Esto se celebra de toda la vida, antes además la gente venía a pasar el día y se comía de campo junto a la capilla”, recuerda Domingo Fernández, vecino de Porzún. Desde la capital veigueña se desplazó Visita Pérez, quien no falla ningún año a la tradición. Por su parte, Ana García, Eudosia Iglesias, Aurora García y Cecilia García acudieron desde la localidad castropolense de Las Campas. Este año, por el mal tiempo, optaron por el coche, pero les gusta hacer a pie el camino. “Este año venimos a pedir por un vecino que está ingresado. Es tradición ofrecer cosas y que el santo las conceda. El año pasado no se hizo pero nosotras si podemos no fallamos”, explican estas mujeres.