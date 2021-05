Tapia amarra su tradición marinera

“Buscamos que se aficionen y que den vida al puerto”, señala el presidente de la entidad, Julio Villadonga. Proponen a los colegios una particular inmersión marítima organizada en talleres de experiencias en los que no solo aprenden a hacer nudos marineros y aparejos, sino que descubren las partes de una embarcación, el funcionamiento de la rula y conocen el faro de Tapia y sus dos barrios marineros: San Blas y San Sebastián. “Pocos niños conocen cómo se hacen los nudos de amarre y seguramente no han escuchado nunca las palabras que denominan las diferentes partes de una lancha”, añadió Villadonga, que acaba de renovar su cargo al frente de El Orrio.

La entidad que agrupa a los pescadores deportivos tapiegos estrenó ayer unos pasaportes marineros que entregarán a los niños que realicen alguna de sus actividades. Ayer, por ejemplo, pudieron llevarse los sellos correspondientes a los talleres de nudos y aparejos, pero, también hay páginas disponibles para colocar un sello por asistir a los bautismos de mar que suele promover El Orrio cada verano. “El pasaporte es como una cartilla de embarque profesional y nosotros les iremos poniendo sellos a medida que vayan haciendo talleres”, expone Villadonga. En el fondo, se trata de motivar a los niños y que se animen a probar experiencias ligadas al mar.

Es la segunda edición de estos talleres, que se recuperan tras el parón ocasionado por la pandemia. El club movilizó a una veintena de voluntarios para guiar los talleres y ayudar a los docentes. Entre ellos estuvo Eduardo Díaz, quien se mostró entusiasmado del regreso de las actividades con los pequeños: “ Ellos lo pasan bien y nosotros también. Se van encantados”.

También fue una jornada especial para los escolares de Valdepares, pues la de ayer fue su primera salida de este curso fuera del entorno educativo. “La actividad está genial, muy bien organizada y muy recomendable. Explican a los niños muchas cosas que no sabían”, indica la directora del centro, Noemí Berdasco. El docente Juan Ramón Iglesias también aplaudió la iniciativa: “Son unos talleres muy interesantes en los que los niños aprenden mucho sobre el concejo, su cultura y tradición marinera”.

El puerto tapiego se llenó ayer de actividad ya que, a las actividades infantiles, se sumó la instalación de una plataforma móvil en la punta que permitirá un embarque más seguro en las lanchas.