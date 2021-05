“Tenemos muchos socios y empresas avaladas, pero hay muchas que nos desconocen y somos la herramienta más potente de apoyo a la financiación a las pymes y a los autónomos en Asturias”, señaló en Luarca el director general de la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (Asturgar), Ángel Rodríguez. El objetivo de la entidad es darse a conocer en las alas de la región, pues el ochenta por ciento de su actividad se concentra ahora en la zona central. El acto informativo celebrado en Luarca, con el apoyo de la delegación valdesana de la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Valdés, se repetirá en otros núcleos de población de Occidente y Oriente.

“Creemos que tenemos la posibilidad de facilitar financiación para cualquier proyecto viable de la manera más económica y segura. Nuestro aval es seguridad de que al cien por cien los bancos van a dar una financiación con buenas condiciones y plazos”, añadió Rodríguez, que quiere que su mensaje llegue al mayor número de autónomos y pequeñas empresas para transmitirles que “con nosotros las empresas pequeñas y los pequeños autónomos pueden llegar a tener condiciones de empresa grande”.

Considera el director de Asturgar que posiblemente la crisis ha golpeado con más fuerza a los negocios del ala occidental, por su perfil más ligado a la hostelería y el comercio. No obstante, quiso trasladarles un mensaje de confianza y puso a su disposición las herramientas de la entidad. No en vano, cuentan con líneas de ayuda específicas para superar los problemas económicos ocasionados por la pandemia. En este sentido, en el acto celebrado en Valdés, estuvo presente la gerente de Apartamentos Las Riberas, de Oviñana, quien relató su experiencia con Asturgar. A María González la Sociedad no Garantía no solo le ayudó a financiar la puesta en marcha de su negocio, sino también a mitigar los efectos del covid.

En el acto intervino también el responsable comercial de Asturgar, Alberto Fernández, la responsable de la delegación de Luarca de la Cámara de Comercio, Silvia Istillarty, la concejala de promoción económica de Valdés, Sandra Gil.