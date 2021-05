Navia amplía El Liceo, instala ascensor en el Casino e impulsa un centro juvenil

Las nuevas inversiones pretender dar al concejo un nuevo empujón cultural tras la apertura en 2020 del cine Fantasio. Con la ampliación del El Liceo se pretende atraer nuevas “y más ambiciosas” exposiciones, ya que este espacio de planta baja de la calle Maestro Sama “se ha quedado pequeño” para mostrar lo que desea el gobierno socialista. Para lograr más amplitud, se reordenarán los metros cuadrados disponibles y se ganará zona útil gracias a una pequeña obra. En total, se invertirán 40.000 euros.

En el edificio del Casino se instalará un ascensor, “algo que estaba pendiente”, indica el portavoz socialista, quien asegura que de este modo se da cumplimiento a la norma sobre accesibilidad en edificios públicos. A ello se dedicarán 50.000 euros.

Convertir la antigua aduana de Puerto de Vega en centro para la juventud será otra de las apuestas de este mandato, la más costosa, como contó meses atrás el gobierno naviego. A este proyecto y su ejecución se dedicarán 1,1 millones de euros. El portavoz socialista detalla que el centro abrirá el próximo año y tendrá múltiples usos: sede de reuniones y de talleres y escenario para ofrecer pequeños conciertos. “En definitiva, será un lugar para el tejido asociativo de la zona y sus programas culturales y lúdicos”, señala Asenjo.

En total, con el remanente positivo de tesorería el gobierno se harán obras por valor de 4.045.700 euros. Dentro del plan inversor, se incluyen mejoras en caminos por valor de 729.500 euros; 685.000 euros para renovar de aceras y dar nueva iluminación a calles de Navia y Puerto de Vega; saneamientos en Puerto de Vega y Andés y su entorno por 150.000 euros; arreglos en escuelas rurales por 30.000 euros; creación de zona verde la capilla Lebrón por 20.000 euros y reforma de las sedes de la asociación de vecinos de Sante y de la sociedad de festejos de Navia (Sofinavia) por 40.000 euros cada una.

El plan también prevé mejorar accesos y mobiliario en las playas gracias a una inversión de 11.000 euros, un nuevo parque en Villapedre valorado en 20.000 euros, instalar dos pérgolas en la estación de autobuses gracias a 18.000 euros, hacer otro acceso en la biblioteca de Puerto de Vega con 8.700 euros y renovar los vehículos municipales por 40.000 euros. Dentro de las inversiones previstas en playas destaca la apuesta por dotar a la bajada de Barayo de mejor firme y protecciones, algo que se hará con 40.000 euros.

Para las expropiaciones previstas en el proyecto del paseo de la ría se reserva otra de cuantiosa partida: 350.000 euros.

IU niega una crisis con el PSOE pese a rechazar su plan inversor





“No hay crisis, pero estaremos vigilantes al cumplimiento del pacto de gobierno”. Es la advertencia de la asamblea de IU de Navia después de que la coalición votara en pleno en contra de lo previsto en el plan inversor del Ayuntamiento de Navia diseñado por el PSOE por no tener en cuenta todas las que consideran necesidades de la zona rural. De esta forma, el secretario de IU de Navia, Manuel Viña, no vincula este rechazo público con una crisis de gobierno ni tampoco con un cese de los cargos directivos (están al frente de dos concejalías con medias liberaciones de sus respectivas ediles) en el ejecutivo local. Por su parte, el PSOE cree que el plan inversor naviego “tenía que aprobarse cuanto antes por su impacto económico y social” en el concejo. El portavoz socialista, Gonzalo Asenjo, evita pronunciarse sobre el voto, contrario, de su socio de gobierno. “Es una planteamiento histórico, una inversión de casi cinco millones que euros que tenía que aprobarse ya para ganar tiempo”, opina. Tras la dimisión del concejal de Deportes y Medio Rural, Nacho Blanco, IU espera por la incorporación de la nueva concejala. El pleno se celebró sin la presencia de la edil IU por razones de urgencia, según el PSOE. En caso de que la coalición pudiera sentar en el pleno a la nueva dirigente, el plan de inversiones local no saldría adelante. En el pleno el PP tiene seis concejales, IU dos ediles y el PSOE, seis. El plan se pudo aprobar gracias al voto de calidad del alcalde, ya que la concejala de IU y el PP (que sumaron seis votos), rechazaron el planteamiento.