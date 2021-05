Cangas del Narcea pide que el Carmen sea un evento tradicional para legalizar la Descarga

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea solicitó ayer “el reconocimiento religioso, cultural o tradicional” de las fiestas del Carmen y La Magdalena a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, un paso necesario para que la Descarga, el mayor atractivo de la fiesta canguesa, pueda celebrarse como se conoce hasta la fecha: un gran espectáculo pirotécnico protagonizado por lanzadores que tiran a mano voladores.

El alcalde, José Víctor Rodríguez, recordó ayer el decreto regional 18/2021 publicado el pasado 16 de abril hace obligatorio este trámite, un paso más para que la pólvora pueda ser el elemento principal de los festejos patronales. “Con esta declaración se pretende poder tirar voladores de la manera tradicional cumpliendo la legislación nacional sin que se tenga que producir cambios a la hora de lanzar los artificios pirotécnicos”, detalló el gobierno cangués.

La Federación de Peñas de Cangas del Narcea fue la que planteó en 2019 la reflexión al Principado para que normativa regional se adaptara a los preceptos europeos sobre la materia, vigentes desde 2015. Con ello se pretendía legalizar la pirotécnica en el marco de la fiesta del Carmen y teniendo en cuenta su raíz histórica. De esta forma, Asturias se equipara a comunidades como Valencia, donde disponen desde hace tiempo de normativa regional específica para regular la tirada a mano e individual de voladores.

El borrador del decreto asturiano se publicó a finales de febrero del pasado año. Con la declaración de la pandemia quedó paralizada la tramitación, que se recuperó el pasado abril tras la aprobación de la nueva norma en el Consejo de Gobierno. Este decreto busca “reducir el riesgo inherente al uso de artificios pirotécnicos y garantizar su uso en condiciones de seguridad”. El fin último es evitar daños personales y materiales por este tipo de espectáculos, donde se tira a mano de forma masiva, hasta la fecha sin disponer de los carnés (formación) que exige Europa.

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea se ocupó de hacer una memoria descriptiva sobre el origen de los festejos y las tradiciones canguesas para justificar el carácter histórico de la cita. “Además, se describen en un documento los artificios utilizados y la forma de uso de los mismos, justificando que la tirada a mano forma parte de la manifestación festiva”, indicó el regidor.

El gobierno cangués recordó ayer que en la Descarga los lanzadores deben ser “expertos” y las peñas, “tener a una persona responsable”.

Las fiestas del Carmen y la Magdalena son de Interés Turístico Regional y el día de la Descarga uno de los encuentros más multitudinarios del Suroccidente.

La tirada de este año, pendiente de la pandemia





La celebración de la Descarga del 16 de julio está un verano más en el aire. El presidente de la Sociedad de Artesanos, Luis Martínez Tejón, sí aseguró ayer que, por la evolución de la pandemia, “es difícil” que se pueda organizar la espectacular tirada de voladores. No obstante, Martínez esperará a reunirse con el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, para hacer pública e inapelable la decisión de la Sociedad. “Como no se puede medir el aforo en un pueblo para ver un espectáculo como la Descarga, no tenemos nada claro”, indicó Martínez. El presidente de la Sociedad de Artesanos también concretará con el regidor cangués la organización de los cursos para capacitar de forma individual a cada tirador de cada peña. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea sí espera poder organizar actividades lúdicas durante las fechas de las fiestas del Carmen y La Magdalena, siempre teniendo en cuenta la situación de la crisis sanitaria.