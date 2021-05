Canciones irlandesas de despedida en el instituto de Cangas del Narcea

Las canciones irlandesas “Molly Malone”, “Whiskey in the Jar” y “Dirty Old Town” sonaron este miércoles en los recreos del instituto Cangas del Narcea para despedir al auxiliar de conversación con el que contó el centro desde el mes de enero Daniel Leggett, llegado de Belfast, en Irlanda del Norte. Su pasión por la música hizo que la sección bilingüe del instituto, en especial los departamentos de música e inglés, pensasen en que una buena forma de despedirle y agradecerle su implicación sería organizar una pequeña actuación musical en directo en la que participasen tanto alumnado como profesorado y el propio Daniel Leggett.

Así, varios profesores, también músicos, cogieron sus instrumentos para convertir en realidad la idea. Raquel Gil, profesora de música, tocó el violín, Matías Vega, de física y química, marcó el ritmo con el cajón, Miguel Laria, de inglés, hizo sonar la guitarra, mientras Daniel Leggett hizo la voz principal. A ellos se unieron en la canción “Molly Malone” las voces de los alumnos Selene Romero, Adrián Arbas, Lucas Santiago y el pandeiro de Ángela Fernández, todos de primero de Educación Secundaria, que se mostraron encantados de poder formar parte de la iniciativa. “Es un honor poder participar en otras cosas que te gustan en el instituto aparte de estudiar y tener la oportunidad de juntarte con gente con la que compartes gustos”, destaca Selene Romero de la actividad.

Asimismo, también valoran la experiencia de haber podido contar en sus clases con un auxiliar de conversación durante el curso para aprender otros acentos del inglés y sobre otra cultura. “Es una gran oportunidad para aprender inglés, practicar la conversación y saber más de la cultura de su país”, señala Lucas Santiago. A lo que Adrián Arbas añade que es muy interesante contar con profesores nativos “para reconocer acentos y aprender a entenderlos”.

Precisamente, el acento irlandés de Daniel Leggett fue lo que más sorprendió a su llegada. “Les costó mucho entender el acento tan fuerte que tenemos en Belfast, pero pronto empezamos a entendernos y pude compartir con ellos mi cultura y la música irlandesa”, explica Leggett, que encuentra similitudes entre la música asturiana y la de su país. Asegura que Cangas del Narcea le encantó, que se sintió muy bien acogido por la gente y confiesa que no quiere irse, “la razón principal es porque estoy muy a gusto con la gente, me siento miembro de la comunidad”, reconoce.

Esta es su última semana como auxiliar de conversación en el instituto cangués y luego disfrutará de dos semanas más en la zona antes de regresar a su casa en Belfast.