Navia remodelará el parking en la playa de Frejulfe para evitar el “caos” estival

La principal mejora afectará al aparcamiento número tres, al que se accede desde la localidad de Soirana. El Consistorio afrontará una obra, valorada en unos 20.000 euros, que permitirá ocupar una zona verde y duplicar el espacio dedicado al estacionamiento de vehículos. Se ganarán, aproximadamente, 150 plazas, que se suman al millar que se calcula pueden estacionar actualmente en los tres aparcamientos, cuya señalización está previsto mejorar.

En este parking próximo a Soirana será el único en el que se permitirá, a partir de este verano, que estacionen autocaravanas. No en vano, en el aparcamiento número 1, al que se accede desde el núcleo de Téifaros, se instalará un gálibo que impida la entrada de vehículos de grandes dimensiones. En la vía de acceso a este estacionamiento también se colocará un obstáculo disuasorio en la zona de arcén para evitar la presencia de vehículos mal estacionados.

El conocido como parking número dos, en la zona de la jira de Frejulfe, volverá a alquilarse a un particular, como ocurrió en veranos pasados. En esta zona ya no estaba permitido el estacionamiento de autocaravanas, pues el acceso se hace a través de un puente que no reúne las condiciones para que pasen vehículos de gran tonelaje. “Creemos que Frejulfe tendrá la capacidad de aparcamiento suficiente y que habrá una mejora considerable con respecto al año pasado”, añadió la edil.

Además, está previsto un desembolso de, aproximadamente, 11.000 euros en la dotación de nuevas papeleras y pasarelas en el arenal, que contará próximamente con una webcam, al igual que en la playa de Navia. También se efectuará una inversión de 40.000 euros en el acceso a la playa de Barayo, que Navia comparte con Valdés. Se colocarán vallados y se repararán peldaños de la bajada.

El plan de remodelación de la playa de Frejulfe se abordó ayer en el Pleno a preguntas del PP, que denunció el “caos” del último verano. En el turno de preguntas los populares también pidieron explicaciones por la polémica del tiburón depositado junto a unos contenedores en Talarén. El gobierno explicó que se dejó allí temporalmente a la espera de la recogida por parte de la empresa encargada de estos residuos (Proygrasa). También sostuvo el gobierno que, tras la recogida, la zona se desinfectó correctamente.

El Pleno aprobó, con el voto contrario del PP, la certificación final de obras del cine Fantasio. “Desde 2019 hemos dicho que el Fantasio sí, pero no de cualquier manera, porque hay que seguir la normativa. El arquitecto presentó una certificación fuera de plazo, siempre siguiendo adaptaciones legislativas que él mismo se saca de la manga”, señala, muy crítica, la portavoz popular.