Alarma en Cangas del Narcea tras asaltar un preso fugado una casa

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea sorprendió a propios y extraños al solicitar en la mañana de ayer la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a un preso fugado de unos 39 años que se ha visto rondando por la zona del valle del Naviego, según informó el Consistorio en sus redes sociales. Desde el Ayuntamiento solicitaban que “cualquier ciudadano que vea o tenga alguna pista sobre el paradero de esta persona” se pusiese en contacto con la Guardia Civil.

Tanto el recluso fugado, cuya identidad se corresponde con las iniciales A. R. G., como su pareja, de 19 años, están implicados en un asalto en una vivienda –de la que se llevaron dinero– en la madrugada del pasado martes. Los agentes de la Guardia Civil se pusieron manos a la obra y detuvieron a la joven que había participado en el robo, residente en el concejo de Cangas del Narcea, a las ocho y media de la tarde. A. R. G., un recluso que cumple condena por delitos contra el patrimonio, pero que no se presentó en la prisión tras salir del centro penitenciario para disfrutar de un permiso, no fue localizado por los agentes. Tiene pendiente una orden de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel por no haberse presentado tras el permiso, pero ahora se le busca por el asalto a la vivienda.

Despliegue policial

En la zona se desplegaron patrullas de la Guardia Civil para detener a A. R. G., que tiene familia en la zona del asalto. Se están controlando las viviendas de su familia, aunque hay confianza en que finalmente se termine presentando en prisión, para evitar que sea arrestado, una situación que podría ser potencialmente peligrosa. Se trata de un individuo con bastantes antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y otras actividades.