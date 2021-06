Del Val, en Luarca: “La juventud debe ser prudente, el virus sigue”

Luarca vivió ayer un día para el recuerdo gracias a los premios “Amigos de la Biblioteca”, galardones que impulsa la Concejalía de Cultura y llevan esperando más de un año, a causa de la pandemia, para poder ser entregados. En la ocasión resultaron premiados en el campo de las ciencias el virólogo Luis Enjuanes y la científica Margarita del Val y, en el campo de las letras, el escritor Xuan Bello. Los dos primeros aprovecharon el acto público para pedir prudencia a los jóvenes: “El virus sigue ahí y ellos pueden caer enfermos”.

A ambos científicos los une la villa su amistad y conocimiento de los fallecidos valdesanos Severo Ochoa y Margarita Salas. Ayer, tanto Del Val como Enjuanes hicieron gala de este vínculo: “Estamos muy emocionados por estar en Luarca”, dijeron.

La gala que presentó el concejal de Cultura, Ismael González, fue sencilla y entrañable. Apenas acudieron una veintena de personas por las restricciones por el covid, una pandemia sobre la que hablaron los científicos. Luis Enjuanes y Margarita del Val lanzaron un mensaje optimista, pero también fueron prudentes y opinaron que hay que continuar llevando mascarilla en interiores y si no es posible mantener la distancia de seguridad.

Eso sí, del Val destacó en su intervención que la tregua que dan las vacunas le permite, personalmente, ir más a las bibliotecas, como la de Luarca, y leer más. “Creo que voy a tener más tiempo que en el último año”, contó. Para la científica, todas las vacunas que se suministran son seguras y con ellas “las personas mayores pueden salir y disfrutar”. Sin embargo, el escenario sigue siendo “incierto”, especialmente con los jóvenes y las personas que no tienen anticuerpos. “No están vacunados y no nos podemos extrañar si enferman, algunos de gravedad”, señaló. La misma opinión tuvo el virólogo Luis Enjuanes: “Podríamos ver a jóvenes graves y eso no lo deseamos, por eso hay que ser cuidadosos”. La nota literaria la puso el escritor Xuan Bello, quien recordó su Tineo natal, del lugar del que empezó a escribir siendo un niño, y el hacer del Padre Galo. También a la “L.luarca con identidad que debe proyectarse”.

Durante el acto se entregan los diplomas a los nuevos socios de al biblioteca. Solo acudió a recoger su diploma Emma Rodríguez.