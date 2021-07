Valdés ha conseguido por segundo año consecutivo que las playas situadas en Luarca no empiecen el verano con una bandera negra, que sirve para advertir de que la zona no es óptima para el baño. El Ayuntamiento valdesano ha logrado sacar a las ubicadas en la villa de esa mala catalogación invirtiendo en la renovación de los saneamientos de la capital del concejo, que eran los responsables de que las analíticas que se realizaban del agua no fueran las deseadas debido a la existencia de filtraciones.

“La intención que tenemos es seguir cumpliendo los pasos que nos marca el control del agua para que en los próximos dos años podamos volver a tener la catalogación de aguas buenas o muy buenas para el baño”, subraya el alcalde, Óscar Pérez, que reconoce que era “bastante dramático” empezar cada verano con la catalogación de las playas primera y segunda de Luarca con bandera negra.

Explica que las razones para que se dieran malos resultados en las analíticas de control del agua se debían a filtraciones al río Negro de saneamientos de algunas partes de Luarca que se encontraban en mal estado.

Para abordar el problema decidieron hacer análisis a lo largo de todo un verano y en diferentes puntos del río Negro, descubriendo que era en el casco urbano de la capital de donde procedía la situación que provocaba que la calidad de las aguas no fuera la adecuada. Por ello, ya en 2019 se acometieron obras de mejora del saneamiento en el Paseo Gómez y la calle García Prieto.

Además, la próxima semana está previsto que se inicien las obras de reforma integral del barrio Las Arroxinas, una inversión que asciende a casi los 400.000 euros, y que incluye la renovación del saneamiento, que es antiguo. Una actuación con la que esperan poner fin a las filtraciones al río y que estas lleguen a las playas.

“Ahora mismo estamos en periodo de examen, tanto el verano pasado como este nos están analizando la calidad del agua y mejoró, pero hay que estar al menos tres años dando buenos datos hasta que retornen la clasificación de buena calidad”, puntualiza el regidor.

En el concejo, las playas de Otur y Cadavedo, ambas con el distintivo de bandera azul, tienen una calidad de agua catalogada como excelente. Mientras que la de Cueva está clasifica como buena o muy buena, calidad que aspiran conseguir para las playas luarquesas.