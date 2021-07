Óscar Rodríguez llegó en 2017 a Ibias desde Madrid con su familia para hacerse cargo de la gestión del hotel de Cecos, de propiedad municipal. El contrato era por cuatro años prorrogables, pero la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ibias ha decidido no ampliar el contrato.

“En estos años no tengo ninguna deuda, y la gente está contenta conmigo, pero no me renuevan el contrato”, explica Rodríguez, que asegura que no le han trasladado cuáles son los motivos de la negativa.

La alcaldesa, Gemma Álvarez, explica que en la toma de decisión no hubo ningún voto favorable a la prórroga. Ella y los concejales de Foro se abstuvieron y la edil de Nos por Ibias, que no asistió a la Junta, “había manifestado su negativa a la prórroga”, señala Álvarez.