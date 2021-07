La Policía Local de Valdés impide el suicidio de un octogenario en el centro de Luarca

“Conseguimos forzar la puerta principal del edificio y pudimos entrar a la casa, lo cogimos por detrás e impedimos un mal mayor. Fue una actuación en menos de dos minutos. Lo hicimos lo más rápido posible y salió bien”. Es el relato de una rápida intervención policial, la protagonizada entre otros por José Manuel Fernández, uno de los tres agentes de la Policía Local de Valdés que con su implicación y rapidez evitaron el suicidio de un vecino de la localidad de 89 años.

El suceso se registró en torno a las nueve de la mañana de hoy viernes, en una de las calles más céntricas de Luarca. El hombre, sentado en el exterior de la ventana del tercer piso de su vivienda, amenazaba con lanzarse al vacío, así que los agentes tuvieron que actuar con mucha celeridad para impedir la tragedia.

“Estamos muy satisfechos”, dicen los agentes, superada la tensión del momento y contentos por haber podido salvarle la vida a una persona.

Junto a José Manuel Fernández, con treinta años de servicio, actuaron el inspector José Albino González y el agente Borja Fernández, que apenas lleva un año en el cuerpo. El Alcalde de Valdés, Óscar Pérez, anunció, horas después de la actuación, que de común acuerdo con el jefe de la Policía Local propondrá a los tres para una distinción con mención plenaria “por su extraordinario desempeño del deber”.

Los agentes recibieron el aviso del riesgo en el que se estaba poniendo el hombre poco antes de las nueve de la mañana, cuando estaban en plena reunión para planificar la jornada. Se desplazaron al lugar de los hechos y se encontraron con el vecino sentado en el marco de una ventana a varios metros del suelo. Para acceder a la vivienda tuvieron que forzar la puerta exterior y correr a toda prisa hacia la planta superior, donde se encontraba el hombre, que reside solo. “No quería entrar a la casa, pero no le dimos tiempo. Lo cogimos y cerramos las ventanas rápidamente”, añaden los agentes.

Tras la intervención, los tres presentan manos y hombros doloridos por la fuerza aplicada para forzar la puerta y rescatar al hombre. “Creo que lo salvamos y, si se hace un buen trabajo ahora, también se evitarán futuros intentos”, confían los policías, en una referencia a la importancia que tiene que el afectado se ponga en contacto con especialistas que le ayudarán a enfrentar los problemas que le hubieran llevado a tomar una decisión tan drástica .

El implicado, muy conocido en Luarca, podría estar pasando por una depresión que le ofuscó y que le impidió ver con claridad que debía ponerse en manos de alguien experto que le ayudara. Tanto los profesionales de los centros de salud como los especialistas que apoyan desde el Teléfono de la Esperanza (985 225 540) pueden ayudar a los asturianos que se ven en situaciones de riesgo.

La información salva vidas

“Dar cobertura informativa a un suicidio de forma responsable puede tener un efecto preventivo sobre la conducta suicida”

Los psicólogos Rosa de Arquer y Fernando Albuerne, con una larga experiencia como voluntarios atendiendo el Teléfono de la Esperanza, son de esa opinión. Andrés Calvo y Esther Blanco, también psicólogos y de Oviedo, abundan en esa idea: “La invisibilidad del suicidio impide su prevención, no podemos prevenir lo desconocido”. Así que la información puede salvar vidas, con la prudencia como máxima y teniendo muy en cuenta que una información eficaz sobre el suicidio es la “que hace reflexionar y no apela a la necesidad de reconocimiento de la persona: así evitamos el efecto contagio”.

Hay pautas informativas como no publicar fotografías o notas suicidas, no entrar en detalles muy específicos, no hacer sensacionalismo, resaltar las alternativas al suicidio e incluir en las noticias que existen recursos como el Teléfono de la Esperanza (985 225 540), los centros de salud o el 112, donde pedir ayuda. Pilar Saiz, catedrática de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, sostiene que “informar de manera adecuada a la población es un modo adecuado para concienciar y facilitar el reconocimiento de signos de alarma propios o en otras personas que a partir de ahí pueden buscar ayuda”. De esta manera, destaca la profesora Saiz, “se favorece un abordaje más temprano del problema y se contribuye indirectamente a su prevención”.