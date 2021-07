Cangas se encomienda a los sanitarios

Lo que no cambiará será la fecha. Mañana 14 de julio, a las 21 horas, será cuando se dé el pistoletazo de salida de las fiestas con el pregón y el chupinazo. Aunque en lugar de la plaza del Ayuntamiento, el acto se traslada al parque de Los Nogales, donde se acotará un recinto con un aforo de 700 personas, que permanecerán sentadas.

María Josefa Fernández Cañedo explica que durante el pregón lanzará diferentes mensajes y entre ellos estará el de alerta y precaución ante la pandemia, advirtiendo de que aún no ha finalizado y aconsejando que “hay que seguir manteniendo las tres barreras que tenemos que son la mascarilla, la distancia y la higiene de manos, es un mensaje que no podemos evitar decir porque nos dedicamos al cuidado”. También habrá un apartado que será reivindicativo porque señala que “más que aplausos, que también los sentimos, necesitamos acciones concretas”. Entre ellas, hace hincapié en la exigencia de lograr la categoría profesional A1 y contar con especialidades de enfermería, para que cada profesional trabaje en lo que tiene competencias.

“Esta pandemia puso de relieve que no solo somos importantes, sino que cuando nos dejan liderar pues lo hacemos y bien, así que necesitamos que si somos ese pilar tan importante para el sistema sanitario, nos lo empiecen a demostrar”, subraya.

Fernández Cañedo confiesa que recibir el encargo del pregón “es un orgullo y nos damos cuenta de que nos aprecian”. Pero también apunta que los profesionales sanitarios llegan agotados a esta nueva ola de contagios que se está viviendo : “Somos los que éramos antes de la pandemia, se han reforzado plantillas, pero llevamos mucho tiempo trabajando los mismos y hacia lo mismo” y considera que los mensajes que lleguen a la población deben ser claros. “La mascarilla es recomendable llevarla puesta aunque se haya eliminado la obligatoriedad y la vacuna no nos da el superpoder de no contagiarnos, reduce la morbilidad y la mortalidad, así que hay que seguir actuando con responsabilidad”.

Los más pequeños echan de menos las celebraciones de antes: “No hay olor a pólvora”

A punto de cumplir 12 años, Sara Fernández Lago se subirá al escenario del parque de Los Nogales mañana, junto a la portavoz del equipo de enfermería del área II, la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del área sanitaria II, María Josefa Fernández Cañedo, para leer un breve texto sobre las fiestas del Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea. Para llegar a ello se presentó al concurso del saluda infantil que organiza el Ayuntamiento, alzándose como campeona de esta nueva edición, que contó con 82 participantes. Reconoce sentir un poco de tristeza por no poder vivir las fiestas con la intensidad con la que se hacía antes de la pandemia y también nostalgia al recordar todo aquello que este verano, por segundo año consecutivo, no se podrá volver a ver, como son el desfile de peñas, el de gigantes y cabezudos, y lo más importante, la Descarga, el 16 de julio. “Cangas está callada y ya no hay ese olor a pólvora que tanto nos gusta”. Así describe Sara Fernández en su saluda la situación actual en la que llega la capital canguesa al inicio de sus fiestas. Señala en su texto como con la pandemia no se permite hacer las fiestas tradicionales y muestra la esperanza de que pronto todo pueda volver a ser como era, lanzando un mensaje de ánimo: “¡Que esto no nos pare!”. Esta es la primera vez que participa en el concurso, animada por su profesora en el colegio Maestro Casanova junto al resto de la clase, y se confiesa nerviosa y emocionada ante la experiencia.