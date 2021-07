El PP exigirá en el Congreso acelerar las obras de la autovía del Suroccidente

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, anunció ayer en Cangas del Narcea que su partido llevará al Congreso de los Diputados la exigencia al Gobierno central de acelerar la conclusión de las obras de la autovía del Suroccidente (A-63), así como la retirada del argayo que sepultó un tramo de la carretera nacional 634 en las proximidades de la localidad salense de Casazorrina. Será el portavoz de infraestructuras del PP, Mario Garcés, quien llevará la demanda a Madrid, anunció Mallada, que participó en una reunión comarcal a la que asistieron miembros del PP de los municipios de la comarca.

“La autovía para nosotros es irrenunciable y tiene que seguir dando pasos; por eso hemos pedido a nuestro partido a nivel nacional que el compromiso con este territorio se plasme en los Presupuestos”, aseguró la líder del PP. Además, advirtió de que, en este momento en el que el Gobierno regional de Adrián Barbón intenta recuperar el documento de la llamada Alianza por las Infraestructuras, exigirá que se plasme el compromiso con la autovía para que no haya retrasos. De lo contrario, “el PP no la va a apoyar y no va a seguir estando en esa Alianza”, subrayó.

El diputado Mario Garcés denunció que es “inaceptable” que el Gobierno de Sánchez utilice el argayo de Salas como “excusa” para no poner a disposición de Asturias los medios suficientes para infraestructuras y “seguir demorando” la autovía del Suroccidente. Por ello, aseguró que estará “vigilante” para que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se destine financiación a la autovía. Garcés anunció que, de no estar “suficientemente dotada de recursos la obra, o sí vemos que hay una prolongación indebida en el plazo de ejecución, presentaremos las enmiendas correspondientes”.