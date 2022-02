La Regalina, lleno por boda

El campo de La Garita de Cadavedo, en Valdés, está de moda para las bodas. La Sociedad Popular La Regalina, organizadora de las fiestas locales que llevan el mismo nombre, es la propietaria de la finca y este año acumula ya 16 peticiones. Su presidente, Ángel Valverde, asegura que el boom llegó hace “unos cuatro años”. Tuvo un fuerte impacto la serie de televisión “La Señora” de Jordi Frades, que eligió este lugar para rodar en 2008 la escena de un enlace. Este 2022 se llegaron a planear 22 bodas, aunque por el momento se hayan efectivas solo las dieciséis reservas citadas. “Una locura si se compara con otros años”, destaca Valverde.

Los novios llegan buscando un rincón “especial”, un escenario que por capricho de la naturaleza ofrece una vistas “increíbles”. En los últimas primaveras, veranos y otoños, cuando se organizan el grueso de los enlaces, acuden muchas parejas en busca de información. La Sociedad Popular de La Regalina cede el espacio para la jornada de la boda por 500 euros. Antes de este 2022 se alquilaba por 300 euros, “pero el mantenimiento es caro y creemos que es justo que se pague un poco más”, opina el presidente de la sociedad.

Es cierto que elegir La Garita de Cadavedo para casarse no es algo nuevo: hay testimonios de enlaces de hace 50 años. Sin embargo, cada año más personas optan por este marco como escenario para celebrar un día importante en su vida. En Cadavedo recuerdan cuando se casó Rafa Camino y también cuando lo hicieron muchos vecinos del pueblo, a los que por ser residentes y censados en Cadavedo la cesión del campo para tal ocasión es gratuita.

Cristina García y Manuel García se dieron el sí en boda religiosa en la ermita de La Regalina hace casi diez años. Ella es de Pola de Siero aunque llegó a Cadavedo por razones laborales de su padre de niña. “Siempre pensé que si me casaba, lo haría aquí”, confiesa. Su pareja es de Cadavedo. “Para nosotros es un paisaje familiar y no nos impacta tanto como a los foráneos, pero casarse aquí tiene algo especial”, cuenta Manuel García. Las fotos del álbum del enlace son “impactantes”, dicen, por el lugar donde se desarrolló. “El mar, las vistas, el campo en sí... El entorno lo tiene todo”, dice Cristina García.

La Sociedad Popular La Regalina tiene normas relacionadas con la ornamentación y otros elementos que se utilicen. Se exige que todo lo que pueda quedar en el campo sea biodegradable. “Nada de confeti, por ejemplo”, detalla el presidente del colectivo. La organización sí ofrece a las parejas, en caso de desear una decoración más rústica, la posibilidad de alquilar alpacas de paja como asiento o de dar uso a los carros del país que lucen todo el año en la finca. Tampoco se opone a bancos o sillas de otros estilos siempre y cuando todo se recoja en tiempo y forma.

En los últimos tiempos han visto casarse en La Regalina a novios llegados de Estados Unidos, Alemania, Francia y Argentina y también a hijos de importantes empresarios o de familias acaudaladas. Muchos tienen lazo familiar con Asturias, pero no todos con el concejo valdesano. “Conocen el Principado y eligen este lugar para casarse porque en el momento de la primera visita y al ver la capilla, les impacta”, destaca Ángel Valverde.

“Mágico y atractivo”

El pregonero de las fiestas de La Regalina y estudioso de la historia reciente de Cadavedo, José Manuel Fernández, opina que el enclave es “mágico y por eso no es raro que genere tanta atracción, que personas sin aparente vínculo con Cadavedo o Asturias elijan este escenario para un día especial en sus vidas”. “El primer día que lo que lo ven y experimentan se quedan sin palabras, la primera impresión embelesa”, subraya. “Es mucho más de lo que se puede ver...”, añade.

El saliente de tierra donde se alza la ermita está rodeado por aguas del mar Cantábrico y desde allí es posible observar con definición los acantilados al este y al oeste y los cercanos faros: el de Luarca o del Cabo Vidio, en días sin niebla, son dos de ellos. “Se junta el verde del campo y los azules del mar y el cielo y todas las fotos salen bien”, comenta Ángel Valverde y a todo ello se suma la capilla, mantenida por los vecinos, pintada en blanco y azul y “recogida y cuidada”.

Del cuidado del campo se encarga César Rodríguez, de Cadavedo, y afincado en El Berrón. Alguien que siempre que puede “siega”. Él es, además, uno de los candidatos a casarse en La Regalina. “Todavía no tengo fecha; aún así, sé que si me caso será allí”, concreta. En Cadavedo son muchos los vecinos que esperan contraer matrimonio en este finca donde se celebra la fiesta local. “Es lógico porque hay mucho sentimiento”, destaca el presidente de la Sociedad Popular La Regalina. Allí se pueden organizar enlaces religiosos gracias a la ermita en honor a la virgen de La Riegla. Y no faltan las bodas civiles.

Isabel Rubio regenta una floristería en la capital del concejo, Luarca, por donde pasan muchos novios. “Casarse en La Regalina es especial, no puedo influir en los gustos, pero si se dejan asesorar siempre les digo que no se debe abusar de la flores porque el paisaje luce por sí mismo”, destaca.

La última boda se celebró el pasado octubre. Buena parte de los invitados tenían como origen Miami y todos se alojaron en un hotel que se abrió recientemente en Cadavedo. Allí también se celebró el banquete. “Es decir, que las bodas tienen un impacto en la economía del pueblo y en su promoción”, opina Valverde, quien echa mano de su móvil para mostrar las imágenes “guapas guapas” que ofrecen las redes sociales del campo y de las bodas que acoge este emblemático lugar. “¿Qué hay más bonito?”, se pregunta a modo de conclusión.