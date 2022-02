El equipo de Gobierno de Cangas del Narcea, formado por PSOE e IU, aprobó ayer en solitario las obras que presentará el concejo para ser financiadas con los fondos europeos Leader. El PP, que no acudió al Pleno extraordinario urgente, alegó que la convocatoria no fue recibida por todos los ediles de esa formación política, así como que la propuesta de mejoras en el entorno rural es un “derroche” para sufragar gastos municipales y no para atender las necesidades de los pueblos.

La propuesta del Gobierno local pasa por una inversión total de 162.209 euros, que servirán, entre otras cosas, para la creación de una pista de tenis y otra de pádel en el patio de la Escuela Hogar, con un coste de 87.355 euros. También se plantea comprar mobiliario para las zonas de baño del río Narcea, con un gasto estimado de 9.796 euros. El plan municipal para los fondos Leader incluye el cambio de acceso de la oficina de turismo, que se ubica en la Casa de Cultura Palacio de Omaña, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y favorecer la entrada de turistas. Allí también se contempla la instalación de medidores para contar el número de personas que acceden al equipamiento. Los otros dos proyectos que el municipio presenta a las ayudas de la Unión Europea que gestiona el grupo de desarrollo rural Alto Narcea-Muniellos consisten en la adquisición de un remolque y maquinaria para ejecutar rebacheos y limpiezas de camino, lo que supondrá una inversión de 33.194 euros, y la compra de un vehículo tipo “pick-up” para el servicio municipal de Obras, presupuestado en 24.876 euros. En cuanto a la ausencia del Grupo municipal popular, el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez (PSOE), afeó a la oposición que no participará “en uno de los plenos más importantes del año, en el que se aprueban obras e inversiones”. Unos proyectos que, según destacó, “se destinarán a la creación de nuevos equipamientos y maquinaria que tienen como objetivo fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.