Elio Fernández salva el chorizo de Lebredo

El coañés Elio Fernández decidió hace quince años coger las riendas del negocio familiar de hostelería de Ortiguera que hoy es Ferpel Gastronómico, local del que es propietario y jefe de cocina. Conocido su interés por mantener la vida en los pueblos de la comarca, el chef afronta ahora un nuevo reto, en este caso ligado al ámbito chacinero, en la aldea de Lebredo, de donde es oriunda su madre.

Explica Elio Fernández que “no podía permitir” que la única fábrica chacinera de este rincón de Asturias de 89 habitantes, ubicado entre Coaña y El Franco, dejara de producir. Los dos matrimonios que son propietarios de la planta se jubilan y sus hijas, que viven fuera, no pueden mantener el negocio. El hostelero coañés afirma que sentía “mucha, pero mucha pena” cuando pensaba que esta fábrica, que triunfó en su tiempo, iba a cerrar para siempre sus puertas. “Pensé que no podía ser. Quiero que los pueblos tengan actividad y me decidí a adquirirla”, afirma.

A Elio Fernández le cuesta dinero, tiempo y algún que otro dolor de cabeza sumergirse en esta nueva etapa. Sin embargo, encuentra consuelo en el impulso que su decisión dará al pueblo en el que nació su madre. “Para mí no sería lo mismo si la fábrica estuviera en una nave de un polígono industrial. Se encuentra en un lugar al que quiero, en el que pasé parte de mi infancia y al que deseo ver crecer con el tiempo”, apunta. Para empezar a funcionar, empleará a dos personas y, en un futuro, tiene previsto contratar a una tercera.

La fábrica de Lebredo hacía ayer la primera prueba de picadillo bajo la supervisión de Elio Fernández. El empresario mantendrá como clientes a los fieles de la marca, “que son los que hicieron posible la empresa, además de sus dueños”, pero aspira a abrir otros canales de venta. En su mente está Madrid. “La idea es mantener la calidad del producto hecho en el pueblo y recuperar algunas recetas tradicionales, como la tripa de chosco rellena de morcilla”, destaca.

Este joven empresarios de 38 años de edad tiene otro restaurante en Ribadeo y una tienda en Navia, además del restaurante ubicado en Ortiguera.

Elio Fernández estudió cocina en Foz (Lugo) y recorrió “mucho mundo” antes de volver al pueblo. “Siempre les digo a los jóvenes que tienen que salir para ver lo que hay fuera. Cuando estuvo en un restaurante de Madrid tardaba una hora y 45 minutos en llegar desde casa al centro de trabajo. “Y eso no es tener calidad de vida”, señala. “El futuro es el pueblo y, además, es importante apostar por lo que quieres”, afirma el chef, mientras observa atento el paisaje coañés. “Sé que saldrá bien porque aquí somos muy trabajadores”, avanza. Además, tendrá todo el apoyo de las familias que dejan la chacinera si quiere solventar cualquier duda. “Es una suerte”, concluye.