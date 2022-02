La energía eólica tuvo su protagonismo en el Pleno celebrado este martes en la Junta General del Principado de Asturias. Nuria Rodríguez, diputada autonómica de Podemos, acusó al Gobierno regional de concentrar la instalación de todos los parques eólicos en el Noroccidente de Asturias, lo que, a su juicio, tendrá unas consecuencias nefastas para la comarca: "Van a acabar con el Occidente, con la ganadería y con su forma de vida, van a instalar 60 complejos eólicos, todos en el Occidente", dijo Rodríguez.

Enrique Fernández, consejero de Industria del Principado, dijo que la eólica es la "energía del futuro" y que, sin ser perfecta, "permite usos compatibles con la agricultura y con la conservaciómn del territorio". Unas explicaciones que estuvieron lejos de convencer a la diputada morada, que acusó al Gobierno regional de estar haciendo "auténticas burradas" y de haber entregado la comarca a las compañías eléctricas: "¿Por qué se encuentran tan cómodas las compañías eléctricas tratando con la Consejería? No lo entendemos, no hacen los informes, no están haciendo las cosas conforme a la ley y están dejando al Occidente en las garras de las compañías eléctricas", acusó.

Nuria Rodríguez puso como ejemplos los eólicos de Boal y Coaña: "Tienen la misma línea de evacuación y los generadores con menos de un kilómetro de distancia, estamos hablando de un megaparque de 75 megavatios, cuyo permiso tiene que ser estatal y para evitarlo lo que hacen es fragmentarlo y ustedes se lo dan por válido". La diputada morada criticó también que se han instalado "aerogeneradores a 500 metros de las casas" y que "en Taramundi, milagro del turismo del Occidente, hay 400 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, cuando en Asturias el edificio más alto es de 136 metros".

Enrique Fernández le respondió que "una tramitación no es lo mismo que una autorización", aseguró que no se instalarían parques eólicos en Somiedo, defendió que "la ley es asturiana es garantista" y que, por lo tanto, no comparte la preocupación de la formación morada: "No podemos compartir su alarmismo".