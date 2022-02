Alrededor de quinientas personas se dieron cita hoy en Casazorrina (Salas) para exigir unas carreteras dignas para el Suroccidente asturiano. Junto a los vecinos, estuvieron presentes políticos de todas las formaciones del parlamento asturiano a excepción del PSOE.

"Luchamos para que no haya baches, para tener más rectas que curvas y para no tener que jugarnos la vida para ir al centro de Asturias", defendió Marcos Verano, portavoz de la plataforma "El Suroccidente también es Asturias". Hizo hincapié en que el colectivo es apolítica y su intención es canalizar el desencanto vecinal por el "abandono" que sufre el ala oeste de Asturias. Terminó su intervención animando a la ciudadanía a no rendirse y a "seguir en la lucha".

Aunque la intención de los manifestantes era salvar la distancia entre la rotonda de Casazorrina y el puente de La Barrosa, finalmente cambiaron sus planes al ser alertados por la Guardia Civil de que estaban incumpliendo lo autorizado. Así pues, finalizaron su caminata en el cruce de acceso a la villa de Salas