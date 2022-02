La Corona intercede por el Suroccidente

La Casa Real ha dado respuesta a la carta que el emigrante asturiano en Puerto Rico Juan Fernández García entregó al Rey Felipe VI en su visita a la ciudad de San Juan del pasado mes de enero, con motivo del quinientos aniversario de su fundación, en la que expone al Monarca las reivindicaciones de inversión y mejora de las comunicaciones que defiende la plataforma “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas”, de la que es miembro. En la misiva de contestación, el jefe de la Secretaria de Despacho, José Luis Verdú Carrasco, detalla que, a través del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Zarzuela, han dado traslado de su escrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta correspondencia ha trascendido 24 horas antes de la concentración prevista para hoy en Salas, en la que se recorrerá la N-634 desde Casazorrina al puente de La Barrosa, para exigir actuaciones inmediatas en las infraestructuras.

Juan Fernández, el asturiano que se dirigió al Monarca, anima a participar en la protesta de Salas

Movilización

Fernández García aprovecha para animar a todos los asturianos a participar en la movilización de hoy. Así se lo hizo saber a la plataforma que convoca la marcha reivindicativa al enviarles la respuesta recibida de la Casa Real. “Aprovecho para solicitar a todos en Asturias que no dejen de ir a la convocatoria en Casazorrina para requerir la terminación de obras y todas las demás reclamaciones del Suroccidente y cada concejo en proceso de extinción por la falta de recursos e inversión”, esgrime. El Suroccidente sale hoy de nuevo a la calle para exigir actuaciones de reparación integral en las vías de comunicación de la comarca con la urgencia, además, de agilizar la reconstrucción del puente de La Barrosa, concluir la Autovía Oviedo-La Espina y conectarla con Ponferrada (Castilla y León) para su enganche con la A-6, conocida como Autovía del Noroeste.

Los ánimos en el colectivo de cara a la jornada están altos. “Nosotros no vamos a parar, los alcaldes nos dieron pistas cuando nos dijeron que las protestas no valían, pero viendo las actuaciones de los propios alcaldes, del Principado y del Ministerio de Transportes, que están temblando, se demuestra que sí valen”, afirma el portavoz de la plataforma, Marcos Verano. En su opinión, la presión social ha conseguido ya el primer objetivo de la plataforma: “Poner la problemática encima de la mesa en aras de buscar una solución que todavía no llega”, afirma Verano, quien advierte de que las movilizaciones van a continuar hasta ver cumplidas las demandas de la plataforma.