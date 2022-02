Podemos ha solicitado la comparecencia en la Junta General de del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, para preguntarle: “¿Qué está ocurriendo en el Occidente?”, Y es que, según la diputada de la formación morada, Nuria Rodríguez, “se está planeando un expolio absoluto de los recursos naturales” de la comarca. Además, también quiere interpelar a Calvo sobe el estado de las carreteras del ala occidental, que califica de “lamentable”.

Nuria Rodríguez hace referencia a “las planificaciones de parques eólicos o las instalaciones de alta tensión en lugares que están catalogados con protección ambiental y el impacto que tendrá en el modo de vida de la comarca”. La diputada regional también cita el yacimiento de la mina de oro de Salave, en Tapia, donde, según afirma, “una empresa obvia claramente todos los informes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico”. Además, en una comparecencia celebrada este jueves en Oviedo, también insistió en que “el anuncio de que el nuevo emisario va a contaminar menos insulta a todos los vecinos”.

Asimismo, Rodríguez señaló que el Occidente vive otro “gran expolio” en lo referente a Educación y los problemas de transporte escolar. “Hay parte del alumnado que no puede cursar sus estudios a no ser que sus familias hagan un sacrificio económico extremo, en algunos casos de 345 euros mensuales en taxi”, aseveró. Una situación que, en su opinión, “contrasta con el discurso del Ejecutivo regional de favorecer que los estudiantes no salgan del circuito educativo”.