“Nos jugamos la vida en las carreteras”, clama el Suroccidente en Salas

Las hermanas Miriam y Laura Álvarez Mon encabezaron ayer la enésima manifestación vecinal para reclamar unas carreteras dignas para el suroccidente asturiano. Ellas, supervivientes del fatal desprendimiento que se llevó la vida en el corredor del Narcea de su madre, Luscinda Mon, se han convertido en un símbolo, pues su historia ha motivado el despertar de una comarca que ahora exige soluciones. “El suroccidente de Asturias está excluido social y económicamente y que no nos engañen y nos digan que es mentira. Nos jugamos la vida en las carreteras, muere mucha gente y es un problema”, señalaron las hermanas.

La plataforma “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y seguras” convocó la movilización, secundada por alrededor de quinientas personas. Hubo políticos de todos los partidos con representación en Asturias, a excepción del PSOE. A nivel local, solo los alcaldes de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), y de Ibias, Gemma Álvarez (PP), junto a la teniente alcalde de Cangas del Narcea, Laura Álvarez (IU), participaron en la caminata con salida desde la rotonda salense de Casazorrina. Aunque inicialmente la idea era llegar al puente de La Barrosa, cortando la N-634, los manifestantes decidieron hacerse a un lado en el cruce de Salas, tras ser apercibidos por la Guardia Civil de que se estaban incumpliendo los permisos.

Corredor del Narcea

Al final de la ruta, y en una jornada en la que el Principado anunció la apertura de los dos carriles del Corredor del Narcea en Soto de la Barca, tomó la palabra Marcos Verano, portavoz de la plataforma, para dejar claro que su lucha merece la pena y que gracias a estos meses de trabajo ya se escucha su queja fuera y dentro de la región. “El miércoles se habló de nosotros en la Junta General y en el Congreso, y fue porque estamos despertando y tienen miedo porque ven al lobo venir”, dijo Verano, que pidió a los vecinos que sigan activos. “Luchando lo conseguiremos, no caigáis en el desánimo. Aquí no hay colores, hay gente de todas las ideologías. Luchamos para que no haya baches, para que haya más rectas que curvas”, concluyó.